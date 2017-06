Modric under etterforskning – kan få fem år i fengsel

Mandag bekreftet Kroatias påtalemyndighet at Real Madrids Luka Modric er under etterforskning for falsk forklaring. Hvis han dømmes, er strafferammen på fem år, ifølge The Guardian.

Hvordan havnet en av verdens beste fotballspillere her?

Luka Modric er et nøkkelvitne i rettssaken mot tidligere Dinamo Zagreb-sjef Zdravko Mamic. Mamic er tiltalt for blant annet å ha underslått mange millioner kroner i en av de største korrupsjonssakene i landets historie.

Mamic er kjent som Kroatisk fotballs mektigste mann. Han har stor innflytelse på Dinamo Zagreb og det nasjonale fotballforbundet. Men innflytelsen går også lenger enn fotballbanen. Rettssaken måtte flyttes fra Zagreb til byen Osijek, grunnet Mamics tette bånd til dommerne i Zagreb.

Midt inne i dette finner du Luka Modric.

Tilbakedaterte dokumenter

Modric inngikk et samarbeid med Mamic i starten av sin karierre. Mot at Modric skulle få finansiell støtte i sine ungdomsår, måtte han gi deler av sin fremtidige inntekt til Mamic.

Modric gikk fra Dinamo Zagreb til Tottenham i 2008. I denne overgangen skal Mamic ha holdt tilbake store deler av overgangessummen, noe han selv har innrømmet ifølge Independent.

Mamic sitt forsvar mener dette ble gjort på lovlig vis.

KONTROVERSIELL: Zdravko Mamic er tiltalt for å ha lurt unna mer enn 15 millioner euro fra Dinamo Zagreb Foto: Stringer / AFP

Tottenham betalte 21 millioner pund for Modric. Halvparten gikk til Modric selv, og nettopp her oppstår problemet. Mamic var da administrerende direktør i Dinamo Zagreb, og forhandlet frem avtalen selv. Han hevder de ble enige om at summen skulle deles likt mellom klubben og spilleren.

Ifølge Modrics forklaring i 2015 skjedde det på en annen måte.

Modric forklarte at overgangen ble gjennomført før de signerte klausulen om delingen av overgangssummen. I etterkant ble klausulen signert og tilbakedatert.

Endret forklaring

Modric forklarte at han og enten Mamics sønn eller bror dro til banken sammen. Der hentet de ut 90 prosent av overgangssummen i kontanter. Modric fikk kun beholde 1,7 millioner pund, av 10,5 millioner. Resten gikk til Mamic.

Men i forrige uke, da Modric satt på vitnebenken, endret alt seg.

Da han ble konfrontert med forklaringen sin, benektet han å noensinne ha sagt det. Han forklarte at han snakket om en annen avtale. Det hele var en misforståelse, ifølge Modric.

SUKSESS: Luka Modric feirer seieren i mesterligaen med Real Madrid. Kun dager etter satt han i retten. Foto: Sergio Perez / Reuters

Han kunne plutselig ikke huske flere detaljer i saken, inkludert hvilket år han debuterte for landslaget.

To meter bak Modric satt Mamic.

Folket reagerte sterkt. Flere monumenter med Modrics navn ble tagget ned, og det ble hengt opp et stort banner på hotellet hvor han vokste opp som krigsflyktning.

– Luka, du vil huske denne dagen, stod det.

Mandag kom bekreftelsen fra påtalemyndighetene om at Modric er under etterforskning for falsk forklaring.