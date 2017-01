Moan etter pallplassen: – Jeg var en telefonsamtale unna å legge opp

– Dette er som en seier for meg. Det er utrolig artig å være tilbake på pallen igjen etter karrierens tyngste periode. Det betyr ekstremt mye, sier Magnus Moan til NRK.

Fredag overrasket kombinertveteranen stort da han endelig var tilbake på pallen i Val di Fiemme etter en mildt sagt trøblete sesong. Han ble kun slått av stjernene Eric Frenzel og Johannes Rydzek på 10-kilometeren, etter å ha startet 1.43 minutter bak teten.

Moan har denne sesongen vært så langt nede på resultatlistene at det har gått kraftig utover humøret og motivasjonen.

– Ville legge skiene på hylla

Etter kjempenedturen på Lillehammer tidligere i sesongen – med blant annet en 41. plass – vurderte 33-åringen å kaste inn håndkleet.

– Jeg var én telefon unna fra å legge skiene på hylla. Jeg følte at jeg var så langt unna og at jeg sto alene. Jeg manglet tryggheten og den indre gløden og gleden av å drive på med det jeg er så glad i, sier Moan.

Etter Lillehammer-helgen tok kombinertstjernen en prat med ledelsen og sa klart ifra hva han mente.

– Det resulterte i at jeg fikk den hjelpen jeg håpet jeg skulle få. Det er spesielt tre personer som jeg skal ha æren for at jeg er tilbake: Det er kona mi som støttet meg veldig i den perioden der, og så er det landslagstrener Bjørn Kåre Ingebrigtsen i tillegg til Frode Moen – min tidligere trener, sier han og legger til:

– Vi har jobbet ekstremt hardt og det har vært en utrolig fascinerende reise fra jeg kom hjem fra Lillehammer til jeg sitter her i dag.

SE VIDEO: Her går Magnus Moan inn til en tredjeplass på dagens kombinertløp i Val di Fiemme. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Her går Magnus Moan inn til en tredjeplass på dagens kombinertløp i Val di Fiemme.

Hyller støttespillerne

Landslagstrener Bjørn Kåre Ingebrigtsen er svært imponert over at Moan har kommet tilbake etter den tunge tiden.

– Det var ikke fryktelig langt unna at han la opp. Han har vært fantastisk flink til å bruke den måneden nå til å komme tilbake. Han har tatt opp kampen og gjort en solid jobb, sier Ingebrigtsen.

Moan forteller at de har jobbet spesielt mye med hoppingen, noe som har ført til at selvtilliten er tilbake i hoppbakken.

– Jeg kunne ikke klart det uten dem. Jeg har følt at de er genuint interessert i å hjelpe meg tilbake, sier han.

Men til tross for at formen og motivasjonen er tilbake, nekter han å prate om Lahti-VM og medaljemuligheter der.

– Jeg bryr meg ikke om VM i det hele tatt. Det jeg er mest opptatt av nå er at jeg har fortsatt har det i meg – det har vært utrolig tungt i lang, lang tid. Nå ser jeg lyset i tunnelen og da kan alt være mulig igjen, sier han.

Og at alt er mulig viste han definitivt i dag. 33-åringen gikk seg opp tjue plasser i Val di Fiemme. Moan var 25,9 sekunder bak tyske Eric Frenzel, og tapte spurten mot Johannes Rydzek.

– Om et par helger starter jeg forhåpentligvis ett minutt tidligere enn det jeg gjorde i dag. Da begynner vi å snakke, smiler Moan.