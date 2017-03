Ishockeyforbundet er tilfredse

Ishockeyforbundet vil ikke gå videre med saken der en Lillehammersupporter følte seg utsatt for rasisme.





– Vi er glade for at forbundet er tilfreds med vår håndtering underveis og at saken nå er ute av verden, sier daglig leder i Lørenskog Ishockey, Tore Haugum.