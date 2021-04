Solskjær: – En drøm

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har tapt fire semifinaler de siste 15 månedene. Nå venter Roma i et femte forsøk på å nå en finale.

Det er liten tvil om at Solskjær sitrer etter en god start på hjemmebane i torsdagens første duell i dobbeltkampen mot italienerne i europaligaen. United har kjempet på mange fronter denne sesongen, men røk ut i semifinalen i ligacupen og kvartfinalen i FA-cupen.

– Når du kommer til den avgjørende delen av sesongen, handler det om å være der i god form, ha troen, å ha litt flaks, men også kvaliteten som trengs. Vi har gjort det veldig bra som er kommet til fem semifinaler på litt over et år. Det ville betydd så mye for sesongen vår å ha en finale å se fram til, sa Solskjær på pressekonferansen før kampen.

Uniteds forrige trofé kom i nettopp europaligaen i 2017. Solskjær venter stadig på sin første tittel som United-sjef.

– Det blir en drøm som går i oppfyllelse den dagen jeg kan løfte et trofé som manager for denne klubben. Og det er ambisjonen vår for sesongen, sier han. (NTB)