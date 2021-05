MMA-profilen opplever hets etter nederlag: – Folk uttrykker hvor verdiløs du er

Hermansson går natt til søndag (norsk tid) første kamp i UFC, verdens største MMA-organisasjon, etter at han tapte mot Marvin Vettori i desember. Han tapte på enstemmig avgjørelse etter fem runder, og måtte behandles på sykehus for blant annet brudd i øyehulen.

Han innrømmer at når han taper, preger det livet hans enormt mye. Da tenker han på det hele tiden.

– Det kan påvirke alt, søvnen din, appetitten din, hverdagsgleden din, alle disse tingene blir påvirket når en så kjip sak skjer. Det er traumatisk å tape i MMA. Det setter sine spor, uten tvil, sier Hermansson til NRK.

For et tap i MMA kan forandre alt, mener utøveren, som er født i Sverige, men bor i Norge.

– Når man nådd det høye nivået, så er det så utrolig lite som skal før de (UFC) ikke vil ha deg lenger. Så det står så utrolig mye på spill hver eneste kamp, forteller 32-åringen og fortsetter:

– I tillegg så handler det om kampsport. Når et annet menneske fysisk beseirer deg på den måten foran tusentalls tilskuere til stede, med millioner av tilskuere på TV og internett, så føles det selvfølgelig veldig ydmykende å tape en kamp.

Hetset på nettet

Hermansson forteller at mange stopper ham på gaten for å gi hyggelige tilbakemeldinger etter en kamp. Men på sosiale medier kan det gjerne dukke opp langt mindre hyggelige meldinger.

– Leser du på internett, så kan du finne en hel del slemme ting, hvor folk uttrykker hvor verdiløs du er og sånn. Men for det meste er det positivt der òg, men dessverre er det ofte de negative kommentarene som legger merke til, sier han.

– Det kan gå hardt innpå meg, og det gjorde nok det enda mer tidligere. Når det gjelder netthat, mener jeg det er noe alle skal jobbe imot uansett.

Hermansson fokuserer naturlig nok nå på sin kommende kamp, som er mot Edmen Shahbazyan natt til søndag norsk tid. Etter analyser og treninger hvor han fokuserer på feilene han har gjort, forsøker han å komme seg videre.

– Det er først når jeg får en ny seier at jeg kan se fremover, medgir Hermansson.

– Ikke andre å skylde på

Viaplays MMA-kommentator Andreas Lagaard mener også at det er ekstra surt med tap i MMA sammenlignet med mange andre idretter.

NY KAMP: Jack Hermansson skal gå kamp mot armenske Edmen Shahbazyan 22. mai. Foto: Michael Reaves / AFP

– I lagidrett kan man skylde på andre, enten det er trener eller en lagkamerat som har gjort noe feil. Men når det er én mot én har du ikke noen andre å skylde på enn deg selv. Å tape kan være veldig ydmykende, sier Lagaard til NRK.

Helgens motstander har vunnet elleve ganger og tapt én kamp som proff MMA-utøver. Hermansson har på sin side 21 seire og seks tap.

– Kampplanen er å gå inn og dominere. Jeg skal inn å sette press på Edmund og gjøre greia mi.

Viaplay-kommentator Lagaard påpeker at Hermansson er oddsfavoritt.

– Han møter en kickbokser som foretrekker at kampen skal foregå stående. Samtidig har han jobbet med to meget dyktige bakketrenere, så han er nok ikke helt fortapt der heller. Men Jack har et umenneskelig tempo og en uendelig kondis. Så hvis han ikke går på en smell, tror jeg han får Shahbazyan i bakken, sier kommentatoren.