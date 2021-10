Snakk om å levere varene når det gjaldt som mest. Mjøndalen vant 5-0 og sikret tre livsviktige poeng i nedrykksstriden.

– Jeg tror ikke mine egne øyne. Det er ikke bare seier, det er ren slakt av Kristiansund, sa Discovery-ekspert Joacim Jonsson.

Han hadde helt rett. Mjøndalen storspilte og sendte Kristiansund hjem med fem i sekken, en seier som gjør at bruntrøyene nå tok et stort steg mot kvalikplassen i Eliteserien (se hele tabellen nederst).

Dette var tidenes største MIF-seier i Eliteserien.

Mjøndalen har nå 18 poeng, to bak Brann på kvalikplass, men med én kamp mer spilt.

Dette var første gang på 14 kamper at Mjøndalen vant i Eliteserien.

– Det er totalkollaps av KBK. Tenk hvor rasende Christian Michelsen er nå, sa Discovery- ekspert og tidligere eliteseriespiller Bernt Hulsker mot slutten av kampen.

HERJET: Mjøndalens Benjamin Stokke (t.v.) jubler for sin scoring sammen med lagkamerat Christian Gauseth. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Men det var en ganske fattet Michelsen som møtte Eurosport etter kampen.

– Det er et av de verste KBK-resultatene, men dette er ikke en 5-0-kamp, for vi er med hele veien, sier han og fortsetter.

– I dag henger vi sammen som lag i større grad enn mot Sarpsborg.

Kaptein Dan Petter Ulvestad var på ingen måte fornøyd da han ble intervjuet av Eurosport etter kampen.

– Jeg tror ikke jeg har vært med på en dårligere kamp fra våres side, og jeg har vært her i ti år. Dette er ikke verdig et medaljelag, og vi kan bare legge bort den praten så lenge vi holder på som vi gjør, sier Ulvestad.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen var langt blidere etter kampen. Nå kan han være i ferd med å få til nok en snuoperasjon hos bruntrøyene.

– Vi hadde litt flyt i starten, for vi kunne tapt denne kampen også. De hadde to kjempesjanser. Vidar hadde en fantomredning, og om de scoret kunne kampen blitt helt annerledes, sier Hansen til NRK.

Briljant Gauseth-detalj

Kristiansund, som lenge lå an til medalje, har nå spilt tre strake kamper uten seier og er nede på en femteplass med 39 poeng.

Mjøndalen tok ledelsen etter 36 minutter da Isaac Twum fikk ballen på vakkert vis av Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth og satte inn 1-0 fra kloss hold.

Den målgivende pasningen fra Gauseth, der han spilte fri Twum med hælen, var av det svært elegante slaget.

– Det er jo der nivået mitt ligger, så det er ikke noe overraskende. Det som er overraskende, er at dette laget ligger der vi ligger. For når vi spiller fotball som dette her, er vi virkelig et godt fotballag, sier Gauseth til Discovery.

Rødt kort?

Minutter etter scoringen ble det temperatur på Consto da Martin Rønning Ovenstad satte knottene i leggen på Amidou Diop og fikk gult kort av dommer Tommy Skjerven.

– Det er rødt kort. Mjøndalen er heldige som fortsatt er elleve mann på banen, sa Discovery-ekspert Joacim Jonsson etter hendelsen.

– Min umiddelbare reaksjon er at han har uflaks som sklir på ballen der, men jeg skal ikke si så mye. Det kan både bli rødt og gult, sier Kristiansund-spiller Torgil Gjertsen til Discovery om taklingen.

Kristiansund-trener Michelsen var av en annen oppfatning.

– Det er et soleklart rødt kort i første omgang. Det går ikke an. Det er én ting at vi er skuffet, men det bør andre også være, sier han og sikter trolig til dommeren.

Dommer Skjerven innrømmer overfor NRK at det burde ha blitt en annen farge på kortet.

– Min oppfatning er at det er rødt kort. Det er en for dårlig vurdering av meg. Jeg klarer ikke å lese treffpunktet, forklarer han.

Mjøndalen herjet

Humøret på KBK-benken ble neppe veldig mye bedre kort tid etter Ovenstad-situasjonen. Da økte Lars Olden Larsen til 2-0 etter en kjempekontring av vertene.

20 minutter ut i andre omgang scoret Benjamin Stokke 3-0, før Olden Larsen økte til 4-0 20 minutter før slutt. Kent Håvard Eriksen fastsatte sluttresultatet til 5-0 åtte minutter før slutt.

Mjøndalens neste kamp spilles borte mot Odd søndag kveld. Kristiansund spiller hjemme mot Tromsø dagen før.