Mjøndalen knuste Odds sjanse til tabelltopp

Odd var kun ett poeng bak serieleder Molde før søndagens kamp, så i den siste runden før Eliteserien tar sommerferie var det derfor tre svært viktige poeng som stod på spill.

Førsteomgang endte imidlertid målløst, og det kom ingen scoringer i kampen før Olivier Occéan sørget for Mjøndalen-ledelse etter 57 minutter.

Den tidligere Odd-spilleren vartet opp med en herlig scoring etter et av Mjøndalens hjørnespark. Han fikk full treff på ballen, og smalt den rett i nettmaskene fra åtte-ni meters hold.

Occéan har spilt to perioder for Odd, senest fra 2015-2017.

Fikk straffe

Odd presset på for utligning i oppgjøret, men etter 83 minutter var det i stedet hjemmelaget og Tonny Brochmann som kunne øke ledelsen på straffe.

Dommer blåste etter at William Saelid Sell ble felt av Sondre Rossbach etter at Odds keeper måtte gi en retur på et skudd fra Sell.

Odd er dermed fortsatt nummer tre på tabellen. Bodø/Glimt snek seg opp på andreplass med sin seier over Ranheim lørdag. Begge lag har 29 poeng.

Og på en femteplass er Rosenborg, som har begynt å nærme seg tabelltoppen etter seks seire på sine syv siste kamper. Den siste kom med 5-1 over Viking lørdag.

Det kan med andre ord bli en svært interessant høstsesong.

Overlegen seier i Haugesund

I søndagens kamp mellom Haugesund og Tromsø ble det langt flere scoringer enn i Mjøndalen.

Haugesund vant til slutt oppgjøret 5-1 etter mål av Ibrahima Kone (to mål), Benjamin Hansen, Jacob Karlstrøm (selvmål) og Torbjørn Kallevåg. Robert Taylor reduserte for Tromsø.