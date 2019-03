Mjelde sendte Chelsea videre i mesterligaen på overtid: – Det er sånne ting man drømmer om

– Hva skal jeg si, det er sånne ting man drømmer litt om. Nå har ikke jeg vært med på lang tid, men målet er å få være med i mesterligaen og bidra. Og det å bidra på denne måten, det er jo et helt vanvittig stort, jeg er vanvittig stolt, sier Maren Mjelde til NRK etter at Chelsea tok seg videre i mesterligaen.

Chelsea lå under 2–0 da det var spilt 90 minutter. Så ble det lagt til minutter, og Mjelde dukket opp.

Karen Carney sendte et innlegg mot lengste stolpe, og landslagskapteinen avsluttet på volley.

– Jeg gamblet på at den ballen skulle komme, og den kom på et sølvfat. Da kunne jeg bare være helt rolig i avslutning, og når jeg ser at den går inn, så er det mye følelser, forteller Mjelde.

Møter Hegerberg

Med overtidsskåringen sikret Chelsea seg avansement til semifinalen i mesterligaen. Der møter landslagskapteinen sin tidligere lagvenninne Ada Hegerberg.

VIDERE: Ada Hegerbergs Lyon er også videre til semifinalen i mesterligaen. Der møter hun Maren Mjelde og Chelsea. Foto: RONNY HARTMANN / AFP

– Det blir tøft selvfølgelig, men vi er i semifinalen av en grunn. Det blir vanvittig kult, sier Mjelde.

For med Ada Hegerbergs hjelp, slo Lyon tyske Wolfsburg i den andre kvartfinalen, og sendte med det Caroline Graham Hansens lag ut av mesterligaen for fjerde år på rad.

– Vi gjorde en enorm kamp. Vi snakker ikke så mye i forkant av kampene, vi viser det på banen. Jeg er stolt av dette laget, sa Hegerberg etter 4-2-seieren på bortebane, til Lyons hjemmeside.

– Alt er mulig i mesterligaen

Semifinalene i mesterligaen spilles de to siste helgene i april, og Mjelde er klar på at laget har ett mål for øye.

– Når man er i en semifinale, så er selvfølgelig målet å komme til finalen. Vi møter en god motstander, men alt er mulig i mesterligaen. Jeg ser veldig frem til det når den tid kommer, men nå skal det bare nytes i kveld.

– Blir det en liten fest?

– Det blir det så absolutt. Vi har kamp igjen på søndag, så vi får nyte kvelden i dag, og heller tåle å kjenne litt på det i morgen, avslutter kveldens matchvinner.