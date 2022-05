Mjelde og Reiten cupmester med Chelsea

Dette løpet reddet Northugs karriere: – Flaut å tenke på hvor langt du kan grave deg ned

Da storebror Petter var like gammel, hadde han to OL- og sju VM-gull. Nå har Even Northug (26) endelig fått plass på landslaget. Men ett verdenscuputtak kunne endret historien om «den tredje Northug».