Mjelde etter skadecomebacket: – Det har vært en lang og tøff reise

Mjelde har vært ute av spill siden ligacupfinalen 14. mars da hun pådro seg en alvorlig kneskade. Chelsea-spilleren måtte bæres av banen.

Tirsdag var imidlertid endelig landslagskapteinen tilbake i mesterligaoppgjøret mot sveitsiske Servette.

Bergenseren slapp til i det 66. minutt.

– Jeg har vanskeligheter med å forklare hvor mye gårsdagen betydde for meg, skriver Mjelde på Twitter.

– Jeg tror det å gå ut på banen igjen var det stolteste øyeblikket i karrieren min. Det har vært en lang og tøff reise. På enkelte dager kunne jeg aldri forestille meg det jeg gjorde i går, men jeg klarte det f... meg, fortsetter Mjelde, som også er tatt ut på landslaget til kampene mot Albania og Armenia.

Mjelde ble skadet under ligacupfinalen mot Bristol City. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

– Henrykt på Marens vegne

Etter kampen, som Chelsea vant hele 7-0 (Guro Reiten scoret ett av målene), var trener Emma Hayes mest opptatt av å hylle midtstopperen.

– Det var en strålende laginnsats, men personlig vil jeg snakke om Maren Mjelde. At hun nå er tilbake i laget etter å ha vært borte i så mange måneder … Hun har lagt ned enormt mange timer for dette. Laget er henrykt på Marens vegne, sier Hayes i et intervju publisert på Chelseas Twitter-konto.

– En spesiell person

På pressekonferansen etter kampen omtalte hun Mjelde som en «Rolls-Royce-spiller».

– Hun er en spesiell person i vårt miljø. Det var emosjonelt for henne, sa Hayes, ifølge BBC.

– Hun er en Rolls-Royce av en fotballspiller.

– Vi er glade for at hun er tilbake, fortalte treneren.

Mjelde selv forteller at hun nyter å være tilbake på banen.

– Jeg vet at det gjenstår en del arbeid, men nå nyter jeg øyeblikket. Jeg er tilbake, kommenterer Maren Mjelde.