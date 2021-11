Mistet OL på oppløpssiden: – Det tyngste jeg har gjort i karrieren

– Det var veldig tungt i starten, rent mentalt. Men det hjalp veldig å få litt avstand og fri med venner og familie. Da jeg kom tilbake til Flensburg i august, så har det egentlig bare vært ett mål i hodet, og det har vært å trene bra og ta det stille og rolig. Det har gått ganske bra, men jeg hadde håpt at det skulle gå litt fortere, sier Johannessen til NRK.

For Johannessen skulle bare gjøre de siste forberedelsene til sommer-OL i Tokyo. Men så pådro han seg en skade dager før mesterskapet, noe som gjorde at han måtte bli hjemme.

– Rent sportslig var det nok det tyngste jeg har gjort i min karriere. Samtidig var jeg innforstått med at OL kunne ryke. Jeg hadde lyskeproblemer før samlingen, og slet nesten hele vårparten i Flensburg. Jeg spilte med store smerter, fordi vi lå an til å bli mestere. Det ble vi dessverre ikke, sier Johannessen.

Gode prognoser

Han forteller videre at han visste det lå en risiko bak å fortsette å spille for Flensburg til tross for ubehag i lysken. Det merket han da han forberedte seg til OL.

– Der gikk det litt dårlig for min del, og det må jeg betale for nå. Det var kjipt å ikke bli med til OL, for det er ikke så ofte det skjer. Det var jo første gangen siden 1972 (for Norge), så det var kjipt, sier han.

GULL-AMBISJON: Johannessen ønsker å toppe de siste mesterskapene med gull i EM. Foto: Vidar Ruud / NTB

Han opplyser at siste prognoser forteller at det er rundt fire uker til han kan spille håndball igjen. Han er litt frustrert over situasjonen.

– Progresjonen var så bra i starten, så jeg følte jeg gikk et skritt tilbake i oktober. Men så fikk jeg den gode prognosen jeg fikk i Berlin, og det var egentlig gode nyheter. Det blir deilig å spille håndball igjen, sier Johannessen.

– Kan din retur være nøkkelen for å vinne EM?

– Jeg liker å tro det. Nei da, det er en laginnsats. Vi har en bra mulighet til å gå videre, men det hadde de klart uten meg også. Vi viste i 2017, 2019 og 2020 at vi har nivået som skal til for å komme til finale. Jeg tror alle på laget har en ambisjon om å ta gull med Norge.

KLASSESPILLER: Landslagssjef Christian Berge gir mye ros til Johannessen. Foto: Annika Byrde / NTB

Stadig skadeproblemer i laget

Landslagssjef Christian Berge roser sin elev. Han får trolig benytte seg av bakspilleren i EM i Ungarn og Slovakia.

– Det er en klassespiller som kunne vært med og bidratt (i OL). Han skal ikke spille i denne turneringen heller, for vi risikerer ingenting, sier Berge.

Han påpeker at det er lenge siden det norske laget har vært fulltallige i et mesterskap. I VM i Egypt var eksempelvis Magnus Abelvik Rød utilgjengelig på grunn av skade.

– Vi ønsker virkelig å ha alle sammen tilgjengelig, og da er vi virkelig konkurransedyktig. Nå er hovedfokuset å hvile spillerne også, på grunn av belastningen de kommer med. Det vil bli begrenset spilletid, for vi har tatt ut en stor tropp, sier landslagssjefen.

De norske gutta møter Danmark i landslagsturneringen i Trondheim 18.15 torsdag.