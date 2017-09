Mistet faren – men reiser til ro-VM

«Pappa sitt gode hjerte hadde ikke flere slag igjen».

Slik innleder roeren Nils Jakob Skulstad Hoff Instagram-innlegget hvor han forteller om farens bortgang.

Fredag morgen reiste Hoff sammen med resten av troppen til VM i Florida.

Forventer ikke at han skal prestere

Landslagssjef i roing, Johan Flodin, var på vei inn til flyet da han bekreftet overfor NRK at Hoff reiser til VM.

Svensken har vært klar over farens situasjon i lengre tid, og diskuterte nylig med Hoff hvordan dette kunne påvirke verdensmesterskapet.

– Jeg snakket med han et par ganger i går. Han har det ikke bra, men han var bestemt på at han skal reise sammen med gruppen, sier landslagssjefen og legger til:

– Vi skal være der for han. Vi må la han få tid. Dette er en gjeng han trives veldig godt med og er trygg hos.

– Er det fare for at han bryter VM og reiser hjem?

TRYGG: Dette er en gjeng han trives veldig godt med og er trygg hos. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Jeg har ikke fått noen indikasjoner på det, men i et slikt tilfelle vet man aldri. Det er klart at mennesket Hoff kommer foran utøveren. Vi har pratet om dette og legger til rette for at han skal ha det så bra som mulig.

– Kan det være en utfordring for han å prestere etter å ha fått en slik tung beskjed like før avreise?

– Det er ikke noe press fra oss eller noen i båten at han sitter i. Vi forventer ikke at han skal prestere, avslutter landslagssjefen.

NRK har vært i kontakt med Hoff som henviser til sitt innlegg på sosiale medier.