Mistenkte hjerteflimmer da Boasson Hagen satte pulsrekord

– Han er oppe i en makspuls han aldri har vært i før. Særlig ikke når vi har testet ham, sier 31-åringens trener Fredrik Mohn.

Varmen har gått hardt utover de norske guttene i årets Tour de France. Både Boasson Hagen og Alexander Kristoff har begge slitt i Frankrike og begge to har satt pulsrekord. Mens Kristoff hadde en rekordhøy puls på 190, er Boasson Hagen oppe i 197.

OBS PÅ HJERTEFLIMMER: Fredrik Mohn. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Det fikk trener Mohn til å lure.

– Det er nesten sånn at jeg har spurt han ved et par anledninger: hvordan føler du deg når du har den pulsen? Da svarer han at det går greit, men at han kjenner at hjertet banker, sier Mohn.

– Et signal vi må lese

Mohn trekker paralleller til hjerteflimmer, som blant annet bidro til at Ole Einar Bjørndalen la opp tidligere i vår.

– Det jeg tenker på er det som mange idrettsutøvere opplever etter en tid i manesjen, at de får denne flimmerproblematikken. Det kan jo gjerne gi et sånt utslag. Det er sånne ting jeg er på jakt etter. Om han føler seg uvel når han har den høye pulsen. Det er et signal vi må lese. Jeg har litt av det selv, så derfor er jeg veldig på vakt for slike ting, sier Mohn.

Ikke bekymret: Stein Ørn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ble du bekymret for at det kunne være det?

– Nei, men man må være obs på det.

Alexander Kristoffs trener, Stein Ørn, mener de ikke tenker for mye på problematikken rundt hjerteflimmer. Han forklarer at den høye pulsen er helt naturlig grunnet varmen.

– Vi har jo sett tilfeller av at idrettsutøvere har fått hjerteflimmer når de blir eldre. Vi følger med på verdiene, men det er ikke noe vi er bekymret over når det gjelder Alexander Kristoff.

Ingen av nordmennene har hevdet seg så langt i årets Tour de France. Onsdag var Edvald Boasson Hagen med et stykke opp i den siste bakken, men måtte gi tapt. Peter Sagan vant.

Både Kristoff og Boasson Hagen har så langt i touren slitt med å få maks kraft ut i tråkkene, slik de vanligvis gjør med makspuls. Kristoffs trener forklarer at kroppen er nødt til å kjøle seg ned, og derfor jobber hjertet ekstra hardt med å pumpe ut blod.

– Hjertet pumper blod ut til huden for å kjøle ned kroppen. Da får ikke musklene nok blod, og de klarer ikke å tråkke like mye watt, sier Ørn.

Det samme problemet har også Boasson Hagen.

– De får jo ekstremt høy puls. Det er tydelig at kroppen jobber med noe mer enn bare det å kjøre sykkelen frem. De watt-verdiene som vi får ut, da Edvald for eksempel i går hadde to minutter med makspuls, de står ikke i forhold, sier Fredrik Mohn.