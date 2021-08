Mistenkt i Brann-skandalen avhørt

Fosser tapte stafettduell

Kasper Fosser gjorde solid innsats på ankeretappen for Norge, men var fattige sekundet bak Sverige og Gustav Bergman på verdenscupstafetten i orientering i Idre.



– Det er bittert å bli slått når vi er så nære, sa landslagssjef Janne Salmi etter å ha sett Kasper Fosser komme noen meter for seint til å snyte Gustav Bergman og Sverige for seieren under verdenscupstafetten i Idre.



Det ble en meget skiftende stafett i krevende terreng, hvor fire lag hadde seiersmuligheter langt ut på sisteetappen. Det var svenskene som var best og nordmennene måtte ta til takke med andreplassen, som på VM-stafetten for en måned siden.