Mistenkeliggjorde Lægreids fremgang: – Som å bli dolket i ryggen

– Jeg har ikke ord. Jeg ble så skuffet, sier Norges skytetrener Siegfried Mazet.

For tidligere i vår stilte den tidligere sovjetiske skiskytteren Dmitrij Vasiljev spørsmål rundt fjorårets norske komèt Sturla Holm Lægreid i et intervju med russiske Sportsdaily.ru, en sak TV 2 tidligere har omtalt.

– Det er vanskelig for meg å bedømme hva som gjorde at han gikk fra å være gjennomsnittlig til å bli en stjerne. Det dukker umiddelbart opp spørsmål jeg ønsker svar på. Hovedspørsmålet er: når slutter denne overveldende feiringen av medisinske fritak? Vi vet at de sykeste på denne planeten er norske skiløpere og skiskyttere, og de vinner jo uendelig mye, sier Vasiljev ifølge nettstedet.

Mazet var raskt ute på Twitter.

Under herrenes første samling utdyper han irritasjonen han følte.

– Det fornærmet både meg og jobben vi gjør med det norske laget. Først føler jeg med Sturla. Han har veldig raskt og bra tatt nivået i verdenscupen, og så sier noen det er noe «feil». Det blir jo bare dumt, sier franskmannen.

– Ubehagelig

– Det var litt ubehagelig å bli anklaget for noe sånn når jeg ikke har et medisinsk fritak eller noe. Men det er sikkert mange som lurer på hvordan det er mulig å bli så god på et år, og det lurer jeg også på, så jeg skjønner at det finnes folk som blir mistenksomme, forteller Lægreid selv, og gir laget æren for fremgangen.

Russisk skiskyting har ikke en god historie når det kommer til doping. 31 russiske skiskyttere ble blant annet navngitt i McLaren-rapporten i 2017. Landet ble utestengt fra internasjonale mesterskap i to år, og nå får de delta under strenge betingelser. Under årets VM konkurrerte de under forkortelsen RBU (for «Russian Biathlon Union»).

REAGERER: Norges landslagstrener ble provosert av uttalelsene han leste om eleven. Foto: Primoz Lovric / NTB

Mazet føler likevel det er riktig å gi Russland en sjanse, og nettopp derfor gjorde den tidligere OL-vinnerens utsagn ham ekstra irritert.

– Jeg har snakket mye med dem, og også forsøkt å hjelpe Russland slik at de kan bli en nasjon vi stoler på nå. Jeg tror det er viktig at store lag som Norge, Frankrike og Tyskland gir dem som har jukset en sjanse. Vi må hjelpe dem for å få en ren idrett, mener Norges skytetrener.

– Når dumme ting som dette kommer frem, så føler jeg at jeg blir dolket i ryggen, med kniv. Det er som å si til unge utøvere i Russland at man ikke kan bli så god på kort tid uten å dope seg. Det er det det betyr mellom linjene, legger han til.

NY SESONG: Sturla Holm Lægreid veiledes av trener Siegfried Mazet via iPad på første samling i OL-sesongen. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Må takle presset

24-åringen forstår godt at treneren ble sint.

– Ser man på langrennstidene, så var det ikke det sånn sykt mye økning i forhold til i året før, men et lite steg. Det er på skytinga jeg sånn sett skiller meg ut. Så det var litt merkelig, sier han.

På samme tid i fjor var det få som visste hvem han var. Nå har han startet forberedelsene til OL-sesongen som en av forhåndsfavorittene. Treneren advarer mot det nye presset som nå følger med.

– Nå blir det mer forventninger fra både ham selv og fra alle rundt ham. Jeg tror virkelig han kan gjøre det samme denne sesongen, men det handler om hvordan han håndterer presset. Jeg tror han har hodet for å takle det, sier franskmannen.

– Jeg vet at det blir et ekstra press, Og jeg vet selv at det er en naturlig progresjon, og om ikke neste sesong er like rå så vet jeg at trenden om fem ti år er positiv om jeg fortsetter jobben, påpeker Lægreid.