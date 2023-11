Misnøgd med rennkalenderen – ber om endringar: – Heilt vanvitig

– Eg synest det er synd. Det er berre så langt frå røyndommen. I hovudet mitt ser eg ei moglegheit til å kunne gjere det annleis, seier Aleksander Aamodt Kilde.

Den norske alpinstjerna er ein av fleire som den siste tida har snakka om utfordringane knytt til det kraftige klimaavtrykket til vintersporten. I ei fersk kartlegging kunne NRK fortelje at dei norske vintersportsutøvarane årleg slepper ut 1600 tonn CO₂ i samband med reiser knytt til konkurranse og trening.

PROFIL: Aleksander Aamodt Kilde synest klimaavtrykket til norske utøvarar er synd. Her frå verdscupopninga i Sölden tidlegare i vinter. Foto: AFP

Alpinistane kjem aller dårlegast ut. Dei har eit årleg utslepp på 29 tonn CO₂ per utøvar. Utsleppet til den gjennomsnittlege nordmannen knytt til reiser er på 2.2 tonn.

Laurdag blei klima i vintersporten og demonstrantar eit brennheitt tema under eit slalåmrenn i Gurgl i Austerrike. Demonstrantar tok seg inn i målområdet under rennet og spreidde eit farga pulver utover snøen. Henrik Kristoffersen var i harnisk over demonstrasjonen.

– Det er så respektlaust. Sei kva du vil, still til val og prøv å endre ting derfrå, men ikkje øydelegg for folk. Det er heilt på trynet, sa blant anna Kristoffersen.

Alpinistane sitt klimaavtrykk har fått mykje merksemd, og fleire av dei NRK har snakka med peikar på den omfattande rennkalenderen som det største problemet. No vil dei ha endring.

– Vi er misfornøgde

– Det har vore veldig, veldig høg temperatur rundt kalenderen i alpint dei siste to åra, fortel Claus Ryste.

Han er sportssjef for det norske alpinlandslaget og sit også i alpinkomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Han meiner også at kalenderen sånn han er i dag og har vore dei siste åra skaper problem.

– Kalenderen er, reisemessig, for oppstykka i dag. Det eine er CO2-utsleppet, men det er også andre ting, som belastninga på tilsette som skal flytte mykje utstyr og reise veldig langt på veldig korte tidsfristar og restitusjon for utøvarane som skal delta. Det er jo eit heilskapsbilete som gjer at vi er misfornøgde med kalenderen, seier Ryste.

SPORTSSJEF: Claus Ryste meiner dagens rennprogram for alpinistane skaper problem for både klima og utøvarane. Foto: Lise Åserud / NTB

Ryste har forståing for at det ikkje er så lett å endre på kalenderen.

– Når ein skal prøve å endre på noko må ein ha respekt for kompleksiteten, både når det gjeld TV-rettar, dei ulike nasjonane og store klassikarar som vi ikkje kan flytte på. For vi er avhengig av sånne ting. Men at det er mogleg å gjere endringar, det er eg heilt overtydd om.

– Eg trur ikkje plenumet blir samd om den kalenderen. For det er ein kamp mellom nasjonane og kontinenta for å få flest moglege renn, og det er TV-rettar som er selde langt fram i tid, seier Ryste.

Slik såg verdscup-kalenderen til dei mannlege fartskøyrarane ut i 2022. Der reiste dei over Atlanteren fleire gongar i løpet av same sesong.

Kalenderen for 2023-sesongen har vorte justert. Denne sesongen ventar det berre éin tur over til Nord-Amerika for fartskøyrarane. Frå 28. november til 3. desember er dei i Beaver Creek i USA.

Resten av sesongen er dei i Europa.

Opne for kutt

Før sesongen startar reiser likevel dei norske alpinlandslaga til land som Chile og New Zealand for å førebu seg. Aleksander Aamodt Kilde seier at dei gjer det fordi dei må, men at ei anna løysing hadde vore ideelt.

– Det er FIS som legg eit program som gjer at vi må vere klare i starten av november. Kvar køyrer ein på ski før starten av november? Det er veldig få stader. Då må ein reise til der snøen og vinteren er, og difor reiser vi til New Zealand og Chile, seier Kilde, og held fram:

– Hadde det vore ein annan moglegheit, ein annan stad å trene, hadde det vore veldig bra. Jobbe med naturen og køyre på ski når det har komme snø i fjella i Europa, seier Kilde.

STJERNE: Aleksander Aamodt Kilde er ein av dei beste fartskøyrarane i verda. Foto: Alessandro Trovati / AP

Sportssjef Ryste seier dei er opne for å kutte sesongoppkøyringsturane til Chile eller New Zealand.

– Det er ikkje heilt utenkjeleg, men det må erstattast med noko anna. Då må terminlista starte litt seinare enn oktober og den typen ting. For det er for få alternativ sånn det er no.

Men Anja Bakken Riise, leiar for miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender, er sikker i si sak: Vintersportane må endre reisevanane sine.

– Her må Skiforbundet tenkje nytt. Vi er i 2023. Det går ikkje an å halde fram med ein praksis der ein skal reise over halvkloden to eller fleire gonger i året. Det medfører så enorme klimaavtrykk.

Fleire av alpinistane NRK har snakka med om rennkalenderen er i favør ei endring av kalenderen. Sjå kva dei seier her:

Johann Groder / AFP Ragnhild Mowinckel – Vi har sagt frå til FIS om at vi kan få ein meir strømlinjeformet-sesong som gjer at det blir mindre reising for også vår del. Eg trur det er mogleg å klara og pressa gjennom at det blir mindre reising. Ein har ikkje lyst til å vera den verste når det gjeld klima. NTB Rasmus Windingstad – Det er FIS som styrer kalenderen vår. Det hadde vore betre om ein heldt det i eit visst område over ein lang periode og så flyttar ein heile gjengen. Køyra fleire renn i USA og deretter fleire renn i Europa i staden for at det går over heile verda. Då har ein unngått mykje reising.

Erik Flaaris Johansen / NTB Mina Fürst Holtmann – Eg synest det er veldig trist, for vi gjer alle noko som vi elskar å driva med, og så er det skadeleg for miljøet. Det er veldig synd. Eg trur og håpar det blir jobba med at vi skal prøva å bli meir karbonnøytrale. Vi må prøva å gjera vårt beste til å senka det så mykje som mogleg.

NTB Thea Louise Stjernesund – Eg tenkjer det er mange høve til å forbetra og minska utsleppa. Og der tenkjer eg kalenderen kan ha mykje å seia. Måten ein blir tvinga til å reisa på, der er det mykje å henta. Ein må berre finna moglegheitene.

Lars Thomas Nordby / NRK Aleksander Aamodt Kilde. – Eg trur vi må vera litt smarte og prøva å få dei til og forstå konsekvensane av at sesongen startar i oktober. FIS har utsett sesongstarten med ein eller to veker, men ein ser at det er for lite. Eg synest det er litt synd.

Susanna Sieff, berekraftsdirektør i FIS, har tidlegare sagt til NRK at det ikkje er så lett å endre på sesongen, men påpeikar at dei allereie har gjort nokre endringar. Mellom anna har dei skove på sesongstarten med éi veke. Neste sesong håpar dei å skyve på han med to veker.

– Det er ikkje berre å ta eit kart og lage ein kalender med mål om å redusere reisinga. Det er ein kombinasjon av fleire ting, fortel ho.

Sieff trekkjer fram faktorar som interessepartar, skisamfunnet generelt, låg- og høgsesong, TV-rettar og publikum.

Sieff, som starta i jobben som berekraftsdirektør i juli tidlegare i år, seier ho vil bruke denne sesongens kalender til å samle inn data og deretter byrje å jobbe ut frå det.

Den same planen har Ola Keül, berekraftsansvarleg i Skiforbundet.

BÆREKRAFTANSVARLIG: Ola Keül skal samle inn klimadata gjennom sesongen for å sjå på klimaavtrykket til alpinistane. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Eg kan ikkje peike på kva flyreiser som skal bort akkurat nå, men den omfattande kartlegginga som vi har gjort, er eit godt utgangspunkt for å sjå korleis vi kan redusere i eigne utslepp, seier han, og held fram:

– Landslaga si eiga reiseverksemd er ein konsekvens av den internasjonale verdscup-kalenderen og det sportslege opplegget vi må ha for å henge med.

Men Keül er klar på at Noreg skal halde fram med å vere ein skinasjon, og at dei no, med full oversikt over utsleppa i boks, ønskjer å jobbe for endring.

– Framover vil vi halde fram med å utfordre oss sjølve, men også utfordre politikarar og avgjerdstakarar på kva vi meiner må til. Vi skal halde fram med å vere ein skinasjon, seier han.

Kjem med oppmoding

Anja Bakken Riise frå Framtiden i våre hender seier ho har sympati med Kilde og dei andre alpinistane og at det kraftige klimaavtrykket utøvarane lèt etter seg seg ikkje er deira feil.

– Det er heilt vanvitig. Det er så høge utslepp.

– Men desse utøvarane er på lik linje med deg og meg. Dei lever i eit system som i stor grad er rigga for aktivitetar som står for store klimautslepp. På same måte som det er i dag for folk flest. Sånn burde det ikkje vere, men sånn er det. Då bør vi ikkje leggje så mykje skuld på enkeltpersonane, men heller rette peikefingeren mot dei som kan endre på systemet, seier Riise.

REAGERER: Anja Bakken Riise reagerer på klimaavtrykket til dei norske utøvarane etter NRKs kartlegging. Foto: Mariam Butt / NTB

– Viss du skulle gi Claus Ryste ei oppmoding, kva er det?

– Det er å setje tydelege klimamål i tråd med Parisavtalen og lage ein truverdig plan for korleis komme dit. Vi kjem ikkje dit utan å reise betrakteleg mindre med fly. Det krev planlegging, og å tenkje annleis. Gjerne gå saman med andre land for å finne felles løysingar, og betre planlegging av transport- og reisekalenderen, seier Riise.

Til det svarar Ryste:

– Vi har eit ansvar og vi må ta ansvar. Og så trur eg det må setjast tydeleg mål. Det er jo einaste måten å nå måla. Men vi må bruke litt tid på å gjere det på heilskapleg vis. Altså ikkje berre flikke på denne eine delen. Det må vere ein berekraftstankegang, og eg trur det viktigaste no er at det er såpass mykje endring i og med at vi veit kor mykje vi slepp ut, kor mykje ansvar vi må ta for det og at det skal senkast. Og det vil kanskje hjelpe gjere jobben med å finne løysingar som varetek både det og det sportslege.