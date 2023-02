Språk kan nokre gonger vere ein vanskeleg barriere.

For den tyske journalisten som intervjua Shiffrin på eit visst tidspunkt i månaden, kunne det neppe gått meir gale i omsetjinga.

«I'm at an unfortunate point in my monthly cycle», sa Shiffrin til den tyske kanalen ORF etter eit renn i Kronplatz.

Omsett til norsk: «Eg er på eit uheldig tidspunkt i den månadlege syklusen min.»

Men då det skulle omsetjast til tysk, handla det plutseleg ikkje om menstruasjon lenger.

ALLE VIL HA EIN BIT: Shiffrin stoppar hjå dei fleste i intervjusona etter renn.

«Sykkelsyklus»

Intervjuet skulle nemleg omsetjast direkte, og han som skulle omsetje Shiffrin til tysk gjorde ein grov feil.

«Monthly cycle» vart til «månadleg sykkeltur».

I etterkant la alpinstjerna ut ein humoristisk video på sosiale medium, der ho først viser klippet av den galne omsetjinga, før det blir klipt til ho på ein spinningsykkel med Queen-låten «Bicycle Race» som spelar i bakgrunnen.

– I tilfelle nokon er forvirra ... det er mensen. Vi snakkar om mensen, skriv ho under videoen.

Videoen har over hundre tusen likarklikk og nesten 2 millionar visningar på Instagram.

Foto: Skjermdump fra Mikaela Shiffrin på Twitter

Kjærasten Aleksander Aamodt Kilde elskar måten ho responderte på tabben.

– Eg synest det er heilt konge. Det at det blei humor ut av det, var eigentleg veldig bra. Det fekk veldig mykje merksemd og eit tema som veldig ofte er eit litt tabutema, som eg meiner er feil då, seier Kilde.

– Det skal vere mogleg å snakke opent om det, og ho er ein av dei første som gjer det i ein idrettssamanheng. Det meiner eg fortener mykje merksemd og det er veldig bra at det blei sånn, og viktig at ein set lys på det.

STOLT: Kilde synest kjærasten takla tabbe-situasjonen bra.

Gjenforeina i VM

Men det har ikkje berre vore humoristisk i etterkant for han som omsette intervjuet.

I VM i Frankrike møttest dei igjen, og då kunne han fortelje at tabben ikkje hadde gått upåakta hen hos støttespelarane hennar.

VIRALT: Shiffrins video som tulla med intervju-hendinga vart sett av nesten 2 millionar.

– Herregud, var det deg? sa Shiffrin då ho møtte ORF-reporteren.



Han fortalde vidare at han får mange kommentarar på både e-post og Twitter etter intervjuet.

– Oi, eg beklagar, svarte alpinstjerna og held fram:

– Eg synest det var ei skikkeleg morosam omsetjing. Videoen min har no 1,8 millionar visningar, så eg må seie tusen takk.

Fleire har også gjort humor av hendinga. Den austerrikske avisa Heute har skrive ein artikkel om intervjuet, der dei legg inn eit «P.S.» om at det er ei kvinne som har omsett intervjuet frå engelsk.

– Ikkje hans feil

Men møtet med reporteren førte til at Shiffrin på eige initiativ tok opp hendinga på ein pressekonferanse, etter at ho hadde sikra sølv i super-G.

– Eg trur han får mykje drit på Twitter, fordi folk seier han ikkje er omsynsfull som reporter. Men det var ikkje hans feil, det var berre ei misforståing, sa Shiffrin framfor den internasjonale pressa.

– Forhåpentleg roar folk seg ned, for vi treng media til å fortelje historiene sjølv om vi ikkje alltid forstår kvarandre perfekt.

Kilde meiner kjærasten har takla situasjonen på ein strålande måte.

– He er veldig profesjonell og har vore det i mange år. Eg lærer veldig mykje av ho og korleis ho handterer vanskelege situasjonar. Ein møter jo personar som stiller utfordrande spørsmål, og då er ho ekstremt profesjonell og flink til å vere på. Å svare korrekt, men også genuint, seier Kilde.