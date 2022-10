Misfornøyd Riise om kvalik-avgjørelse: – Amatørmessig

John Arne Riise og Avaldsnes må vente i tre uker på å få vite hvilken divisjon de tilhører i 2023.

VG meldte om saken først.

– Bare å gratulere NFF med amatørmessig håndtering av kvalikkampene, skriver Riise på sin Instagram-story.

Avaldsnes-treneren reagerer på at det er to uker mellom første og andre kamp.

I et intervju før Riises kritikk forklarte Knut Bjørn Nordheim, arrangementskonsulent i NFF, hvorfor kamp nummer to er satt opp så sent:

– Ingen av lagene har godkjent flomlys, så vi kan ikke kjøre kampene i ukedager. I tillegg har Avaldsnes tre spillere som er uttatt på ulike landslag, som skal spille i perioden etter førstkommende helg, og på grunn av det blir ikke kamp to før 19. november.

Daglig leder i Øvrevoll Hosle, Sverre Nordby, er enig med Riise.

– Det er sånn det er. Det er amatørmessig, men vi er amatører. Det er det som er fakta, Det er helt riktig det han sier. Vi har spillere som studerer og spillere som jobber, og det samme gjelder trenerteamet, sier Nordby til TV 2.

Avaldsnes havnet i kvalifisering etter å ha blitt nummer seks i nedrykkssluttspillet i Toppserien. Øvrevoll/Hosle vant sluttspillet i 1. divisjon og har dermed sjanse til å spille seg opp en divisjon.

De to avgjørende kvalifiseringskampene mellom Avaldsnes og Øvervoll/Hosle holdes lørdag 5. eller søndag 6. november og lørdag 19. november.