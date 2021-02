Misfornøyd med Golbergs sprintform: – Han var «dau» og ferdig både mentalt og fysisk

At Golberg i Falun søndag røk rett ut i kvartfinalen i generalprøven til VM føyer seg nemlig inn i rekken av svake resultater fra 30-åringens side i klassisk sprint.

– Ikke påskrudd og defensiv

Han står fra før av notert med en 12. plass fra verdenscupåpningen i Ruka i november. Under NM i Granåsen var han ikke god nok for noe mer enn en semifinale. Det betyr at han ikke har vært i finale på tre forsøk.

KLAR TALE: Fra sprintlandslagstrener Arild Monsen, her avbildet tidligere i vinter. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er for dårlig. Etter konkurranser fire helger på rad og reisen fra Lahti (for en drøy uke siden) var han rett og slett sliten. Han var «dau» og ferdig både mentalt og fysisk, sier sprintlandslagstrener Arild Monsen til NRK om søndagens prestasjon.

– Han var ikke nok påskrudd og var defensiv. Det var en dag han ikke vil ta med seg i sine notater lenge.

Håndtere 12 dager på reise

NRK har tidligere skrevet om Golbergs sterke rekke med resultater i distanserenn etter nyttår. Så sent som for en drøy uke siden i Lahti var han på pallen på 30 kilometer med skibytte. Han hadde en god stafettetappe søndag for åtte dager siden.

Deretter gjorde han som store deler av landslaget, droppet å ta noen rolige dager hjemme i Oslo og reiste i stedet rett til mer verdenscup i Falun.

Monsen er klar på at en utøver er nødt til å håndtere 12 dager på reise. Det er tross alt veldig mange andre nasjoner som lever i en verden på reisefot hele tiden, sier han, og legger til at det var mange norske utøvere som klarte å prestere to helger på rad.

DANNET BAKTROPPEN: Pål Golberg (bakerst) hadde ingen stor dag i Falun søndag. Her i kvartfinalen som han til slutt ikke gikk videre fra. Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB

– Gjør ikke det som kreves

Golberg selv var ingen fornøyd mann etter at han røk ut i kvartfinalen. Han forteller at det var isete i løypa og vanskelig å gå. Men han påpeker samtidig at den beste, Johannes Høsflot Klæbo, løste det greit.

– Jeg er bare ikke god nok.

– Så merker jeg at jeg er sliten og gjør ikke det som kreves av de ekstra stavtakene over hver bakketopp. Da blir det på «halv to», sier Golberg.

Utfordret av Wiig

KOM TIL KORT: Sivert Wiig, her under sprinten i Falun søndag. Han gikk til slutt ikke videre fra kvartfinalen. Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB

Den norske sprinttroppen til VM har vært jevnlig debattert gjennom vinteren. Johannes Høsflot Klæbo skal som regjerende mester gå uansett. Emil Iversen har topplasseringer i både verdenscup og NM. Erik Valnes det samme.

Etter å ha blitt nummer tre på sprinten i Falun søndag, slo Håvard Solås Taugbøl seg inn på laget.

Dermed er det bare én plass igjen.

Pål Golberg har virket sikker på laget i lang tid, noe han også er i NRK-ekspert Torgeir Bjørns bok. Den eneste som eventuelt kunne utfordre ham er regionlagsløper Sivert Wiig. Wiig fikk sjansen i Falun han også, men røk ut i kvartfinalen.

– Tipper de kommer til å skjønne ham inn

Men NRK-ekspert Astrid Uhrenholdt Jacobsen mener det er langt fra noen selvfølge at Golberg skal gå VM-sprint for Norge, selv om det taler mot Wiig at han mangler internasjonale resultater.

– Men det har vært litt overraskende for meg at Torgeir Bjørn har ment at Golberg har opplagt VM-plass. Ser du på resultatene hans så har han vært under det kapasiteten hans tilsier.

– Det var ikke bra i Ruka, ikke spesielt bra i NM og ikke bra i Falun. Jeg tipper de kommer til å skjønne ham inn. Han kan brukes til mye og de vet hva han kan gjøre på sitt aller beste, sier hun.

NRK-EKSPERT: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, her avbildet tidligere denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Holder ikke hvis du skal spise kirsebær med de store

Sprinttrener Monsen tar eleven delvis i forsvar.

– Han har gjort mange gode skirenn dette året her og han har en knallsterk andreplass fra prøve-VM i Oberstdorf i fjor. Men det er ikke bra nok det han har gjort den siste tiden.

– Det holder ikke hvis du skal spise kirsebær med de store. Men jeg føler meg trygg på at formen i sprint kommer, sier han.

Når NRK spør Golberg om han før sprinten i Falun allerede hadde fått klarsignal til VM-sprinten, svarer han at «det vet jeg ikke», men legger til følgende:

– Hvis jeg hadde hatt kniven på strupen så hadde jeg prioritert rennprogrammet litt annerledes.