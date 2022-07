Sverige har nemleg presentert ein rekordstor avtale til denne meisterskapen, der dei blågule er blant favorittane.

Dei svenske summane for deltaking og eit eventuelt EM-gull er langt større enn dei norske.

Der Sverige gir 254.000 kroner (261.000 svenske kroner) til kvar spelar for å delta, er det norske beløpet på 81.000 kroner.

Beløpet stig gradvis utover i meisterskapen. Dersom Sverige går heile vegen og tek EM-gull, vil spelarane tene 563.000 kroner kvar – totalt 12,9 millionar kroner.

Dersom Noreg sikrar EM-gull, vil kvar spelar få 210.000 kroner – cirka 5 millionar totalt.

Ada Hegerberg og landslaget jubla over siger over New Zealand på Ullevaal nyleg. Men summen for eit eventuelt EM-gull ligg på eit heilt anna nivå enn hos Sverige. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vil auke statusen

Årsaka til den store skilnaden ligg i fordelinga av Uefa-pengane. Der Noreg gir 25 prosent av Uefa-inntektene til spelarane, gir det svenske forbundet i praksis alt vidare til spelartroppen.

Det fortel Sveriges pressesjef Jens Anderson til NRK.

– I hovudsak går all erstatning som SvFF (Sveriges fotballforbund) får frå Uefa direkte til spelarane. Vi håpar, og kjem til å jobbe med, at bonusane blir endå høgare i kvinnelege meisterskap framover, seier Andersson.

Han meiner det er på sin plass at den svenske troppen får ein høg bonus.

– Vi har eit av dei beste landslaga i verda som har nådd langt i både OL og VM. Vi meiner det er rimeleg at laget får ein bra bonus ut frå det. Kvinnefotballen held dessverre fram med å bli undervurdert i fotballverda. Vi vil gjere vårt for å auke statusen for sporten og respekten for utøvarane, seier Andersson.

Konstituert generalsekretær Kai-Erik Arstad. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Garanterer bonusauke

Den norske avtalen med 25 prosent i bonusordning er ein del av den historiske fireårsavtalen frå 2017. Avtalen sikra likelønn for landslaga, og herrelandslaget gav mellom anna ein del av marknadsinntektene sine til kvinnene.

Avtalen sikra kvinnene seks millionar kroner i året.

Konstituert generalsekretær Kai-Erik Arstad i NFF erkjenner likevel at dei må sjå på bonusordninga i neste avtaleperiode.

Når NRK trekk fram den store skilnaden frå Sverige, svarer han:

– Ære vere Sverige for det. Samanlikna med dei svenske landslagsjentene, er vi ikkje tilfreds med at våre får mindre. Eg går ut frå at dei finansierer dette ved meisterskapsdeltakinga til herrane. No er avtalen vår ein del av fireårsavtalen som vart forhandla fram, men det går føre seg forhandlingar mellom Niso/spelarane og NFF, og resultatet blir klart i august. Derfor vil det bli ein større del og beløp frå VM neste år, seier Arstad.

– Betydeleg løft

EM 2021 vart som kjent flytta til 2022, og dermed er avtalen gjeldande også denne meisterskapen.

– Har det vore aktuelt å reforhandle prosentdelen før EM?

– Nei, spelarane og Niso har teke omsyn til avtalen, så det har ikkje vore tema, seier Arstad.

– Eg antek Niso og spelarane ville forhandla no viss også NFF ønskte det?

– Ja, føresett at jentene ville fått meir, så ville nok ikkje dei klaga på det. Men det er også årlege budsjettprosessar, og budsjettet for i år vart vedteke i fjor. Sverige har nyleg endra, og vi kjem til å endre vi, òg. Korleis Sverige finansierer sjølve deltakinga, veit eg ikkje sikkert. Kost, losji, hotell, reise og precamp i Danmark gjer at det er i alle fall seks millionar kroner i utgifter berre for å delta, seier Arstad, som påpeikar at NFF bidreg økonomisk utover midlane som blir gitt frå Uefa.

Niso-leiar Erlend Hanstveit understrekar at likelønnsavtalen sikra totalt 24 millionar kroner for landslagskvinnene over fire år. Han er aller mest oppteken av dei store skilnadane i prispengar til kvinner og menn frå Uefa og Fifa.

– Ein av tinga vi jobbar med, er at 25 prosent av prispengane ikkje er tilstrekkeleg. Velviljen frå NFF er stor, men handlingsrommet når prispengane er som dei er, er ikkje så veldig stort, seier Hanstveit til NRK.

Uefa-potten til EM-et for menn i fjor var på 371 millionar euro. For EM-et for kvinner ligg prispengane totalt på 16 millionar euro, ifølgje Uefa.

– EM-bonus heng på den førre avtalen, og vi kan kalle det uflaks med tanke på at det heldigvis har skjedd ei rivande utvikling. Men den store skeivskapen ligg i premiepengar frå Uefa og Fifa. Den skeivskapen er eit stort og tungt skip å snu, seier Hanstveit.