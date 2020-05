Millionjubel for fotballen – vil dekke tapte billettinntekter

– Vi har endret ordlyden i kompensasjonsordningen slik at nå vil vi også dekke billettinntektene for delvis avholdte arrangementer. I for eksempel fotballen, som vil spilles uten publikum, vil man kunne få dekket bortfallet av billettinntekter, sier kulturminuster Abid Raja til NRK.

Siden ordningen nå gjelder frem til 15. juni, vil regjeringen tirsdag varsle Stortinget om en plan for 15. juni og utover.

Dermed vil fotballklubbene få et endelig svar innen mai er omme, ifølge Raja.

– Det er vi som har pålagt dem å spille uten publikum, og da må også vi stille med en ordning slik at det kan kompenseres, sier Raja.

Det innebærer at klubbene får en kompensasjon for forventede inntekter helt frem til stadionportene åpnes.

Både Eliteserien og Toppserien vil bli truffet av ordningen.

Den gledelige beskjeden fikk Odds Ballklubb som første eliteserielag i Norge. Kulturministeren var invitert på en treningsøkt med skienslaget, hvor Raja fikk testet både trikse- og skuddfoten.

Selv om 44-åringen ikke imponerte nok til at klubbledelsen fant frem penn og papir, er Odd-ledelsen fornøyde med den siste utviklingen.

«Raja har ikke skjønt klubbdrift»

Daglig leder Einar Håndlykken opplyser at billettinntekter utgjør cirka ti prosent av Odds inntekter.

Totalt har klubben et budsjett på 80 millioner kroner.

– Det er positivt og viktig, men det er en liten del av inntektene våre. Det er mange andre inntektsposter som er mye større, for eksempel samarbeidet vårt med næringslivet og en del annet. Men vi er glade for det vi får. Vi har opplevd at vi har blitt litt glemt, men nå tror jeg at vi er på et litt bedre spor, sier Håndlykken til NRK.

Idretten – og spesielt fotballen – har kritisert krisepakkene fra regjeringen. Et samlet Fotball-Norge har ment at de ikke treffer godt nok.

Håndlykken mente kulturministeren «ikke skjønte klubbdrift». Raja har erkjent pakkens svakheter, og lovet endringer. Stillheten fra tomme tribuner er nå delvis erstattet med lyden av klingene mynt i klubbkassa.

– Vi planlegger å gjøre en del justeringer i ordningen vi har laget. Den har ikke truffet godt nok, uttalte Raja til NRK, etter å ha samlet Idretts-Norge på kontoret for en uke siden.

Rosenborg kan få over 20 millioner

Endringen av kompensasjonsordningen betyr millionutbetalinger, etter det NRK forstår. Til tross for lavere tilskuertall de senere årene, utgjør publikumsinntektene en stor del av inntektsgrunnlaget i flere klubber.

VIKTIG: Billettinntekter er viktige for Rosenborg. Tilskuertallene holdt seg stabile for de fleste lagene i Eliteserien i fjor, men RBK opplevde sitt verste publikumsfall siden 2001. Trønderne endte på 3. plass. Foto: Morten Antonsen

Også i Trøndelag mottas beskjeden med glede. Rosenborg er blant klubbene som klassifiserer billettinntekter som «en betydelig post i budsjettet».

Daglig leder Tove Moe Dyrhaug har tidligere uttalt til TV 2 og VG at de har budsjettert med om lag 24 millioner kroner i publikumsinntekter.

– Publikumsinntekter er en av hovedstolpene våre. Det sier seg selv at det har mye å si for resultatet og likviditeten i 2020. Og ikke minst for videre drift, sier Dyrhaug til NRK.

Tidligere har tallet vært oppe i 40 millioner kroner årlig. Det henger sammen med at tilskuertallene har vært langt høyere enn de senere årene. I 2018 var det i gjennomsnitt 16.423 tilskuere på kamp på Lerkendal. I 2019 var tallet kun 12.823.