Million-krigen om golfstjernene: – Helt meningsløst

– Jeg tenker at det er noe som absolutt ikke har noen ting å gjøre i golfen. For meg er det et helt meningsløst konsept, sier Eurosports golfekspert Marius Thorp til NRK.

Ifølge nettstedet Golf.com skal det foreligge planer om en egen liga kalt Super League Golf allerede fra 2022.

KRITISK: Eurosports golfekspert Marius Thorp er skeptisk til den nye superligaen. Foto: HÅKON RYDNINGEN / EUROSPORT

Det skal være snakk om fem turneringer med 16 av de beste spillerne i verden delt opp i lag på fire, hvor det både konkurreres individuelt og lagvis.

En rekke golfstjerner skal ha fått tilbud opp mot 30 millioner dollar, altså rundt 250 millioner norske kroner, for å delta.

– Fullstendig feil verdier

Med andre ord et konsept veldig likt superligaen i fotball som ble lansert og stoppet for kun et par uker siden. Og i likhet med fotballen skaper golfens superliga furore.

– Et sånn type konsept, i likhet med fotballen, er bygget på fullstendig feil verdier og grunnlag. Det bryter egentlig på samme måte som med fotballen med alt som golfen er bygget på. Alt fra integritet, til verdier, til historie og tradisjon, sier Torp.

Golfeksperten trekker frem historiene med spillere som får sjansen, griper den og endrer livet sitt totalt, som en av verdiene konseptet går på akkord med, og utdyper:

– Du har folk fra utallige ulike nasjoner. Du har Viktor Hovland fra Norge, Tiger Woods fra USA, Hideki Matsuyama fra Japan som vant Masters sist, du har så mange ulike ting. Golfen har en så sterk tradisjon, det skal være en gentlemanssport og er veldig opptatt av integritet, holdninger, innstilling, tradisjon og kultur.

SKAL VÆRE KLAR: I følge en rekke golfnettsteder skal Dustin Johnson ha takket ja til å være med i den nye superligaen. Foto: Julio Aguilar / AFP

Og likhetene stopper ikke der. For også i golfen kobles noen av sportens største til den nye utbryterligaen.

Blant andre verdensener Dustin Johnson, Justin Thomas, Brooks Koepka, Jordan Spieth og Phil Mickelson skal ha blitt kontaktet, ifølge Golf Digest.

Ifølge Golf.com har den nye superligaen kommet så langt at Johnson skal ha takket ja til å delta, noe golfstjernens agent avfeier.

– Vil møte mye motstand

Planene om en ny golfliga kom på banen allerede tidlig i 2020, men ble fort lagt på is da blant andre daværende verdensener Rory McIlroy tok til motmæle.

Og så denne gangen møter konseptet motbør. PGA-tourens kommisjonær Jay Monahan, rykket tidligere i uken ut og sa at dersom man signerer for den nye ligaen, blir man utestengt, ifølge SkySports.

UTESTENGELSE: Jay Monahan i PGA-touren truer med utestengelse. Foto: Chris O'meara / AP

Og Thorp har ikke nevneverdig tro på at prosjektet skal se dagens lys denne gangen heller.

– Golfen er i en ekstremt god posisjon. Det er konkurranser over alt i hele verden og det er et veldig sterkt produkt. Så jeg ser ikke hvordan en sånn type turnering skal kunne lokke de største stjernene, bortsett fra penger da. Men da tror jeg de kommer til å miste veldig mye annet, sier golfeksperten og fortsetter:

– I likhet med fotball så er det ingen som har lyst til å se på de samme 40 spillerne spille mot hverandre 18 ganger i året med null dramatikk og spenning. Hvor de allerede får penger uansett hvordan de gjør det.

Men skulle prosjektet få vann på mølla, tror Thorp det vil skape reaksjoner.

– Jeg tror at hvis en av de beste sier ja, går ut offentlig og sier ja, så tror jeg han vil møte mye motstand, avslutter golfeksperten.