Milliardtap for norsk idrett – klubbene vurderer å kutte tilbud

– Nettotapene viser den prekære likviditetssituasjonen mange idrettslag er i, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Idrettsforbundet har siden koronakrisen traff landet, og all idrett ble stengt ned, prøvd å samle en oversikt over hvor mye det samlede tapet i norsk idrett er.

Mandag ble tallene offentliggjort. Totalt taper norsk idrett 1,5 milliarder kroner i perioden frem til slutten av juni, viser estimatene. Konsekvensene kan bli at idrettstilbudet reduseres.

Kritisert krisepakke

Tallene er basert på hva idretten selv har rapportert inn. 2449 idrettslag har rapportert inn hva de har tapt. Deretter har NIF regnet ut hva det samlede tallet er. Totalen på 1,5 milliarder er nettotapet, altså et tall hvor man også har regnet inn reduserte utgifter for klubbene.

Tapte inntekter fra arrangementer står for mesteparten av tapet, ifølge NIF.

I mars fikk riktignok norsk idrett en krisepakke på 600 millioner kroner. Pakken ble kritisert av en rekke personer fordi det kun var mulig å søke om tapte billettinntekter og deltakeravgifter.

Fredag gikk kulturminister Abid Raja ut og sa at han ville lage en ny tiltakspakke med en ramme på 1 milliard kroner.

– Kompensasjonsordningen for frivillighet og idrett traff ikke godt. Nå er justeringen klar. Vi åpner nå opp for en kompensasjon opp til 70 prosent av tapte inntekter for loppemarkeder, basarer, utleie av bygg, kiosksalg og parkering. Ordningen blir på litt over en milliard kroner for tre måneder og har tilbakevirkende kraft. Den gjelder fra 12. mars til 15 juni, sa Raja ifølge VG.

PENGEKRAV: Idrettspresident Berit Kjøll har flere ganger spurt om krisestøtte fra regjeringen. Foreløpig er alt hun har fått en krisepakke som ikke traff som den skulle. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Detaljene i denne pakken er foreløpig ikke klare.

– Jeg opplever at kulturminister Abid Raja har lyttet til våre innspill. Arrangementsordningen vil ifølge statsråden utvides både i tid, økonomiske ramme og innretning for å kompensere for tapte arrangementsinntekter og endringene ser ut til å ha tilbakevirkende kraft. Det er positivt, sier idrettspresidenten.

Redusert tilbud

Oversikten fra NIF viser at idrettslagene har tapt 972 millioner kroner. Særforbundene har tapt 107 millioner, mens de siste 420 millionene ligger hos selskaper i idretten, for eksempel aksjeselskaper som driver idrettsanlegg, særkretser, idrettsråd også videre.

De store tapene kan naturligvis også få store konsekvenser for idretten. Idrettslagene har også svart på spørsmål om hvilke tiltak de vurderer for å overleve krisen.

Fire av ti idrettslag svarer at de vil vurdere en varig reduksjon i idrettstilbudet.

Samtidig har idrettsforbundet bedt om mer midler fra regjeringen. De har bedt om 300 millioner i såkalt momskompensasjon, 300 millioner i likviditetstilførsel og 50 millioner til toppidrettsutøverne.

Tirsdag legges revidert statsbudsjett frem for Stortinget. Der forventer idretten å få støtten de trenger.