Milliardæren henger med filmstjerner og kongelige – nå vil han styre skisporten

Fredag velger Det internasjonale skiforbundet (FIS) ny president etter at omstridte Gian Franco Kasper går av etter hele 23 år ved roret for det mektige skiforbundet.

Kandidatene som håper å ta over etter den 77 år gamle sveitseren er tidligere generalsekretær i FIS, Sarah Lewis, svensk-britiske Johan Eliasch, den tidligere alpinisten Urs Lehmann fra Sveits og svenske Mats Årjes.

Forretningsmannen og milliardæren Eliasch er en outsider, men samtidig også en sterk kandidat. Og i motsetning til de tre andre kandidatene har han ingen bakgrunn fra FIS-systemet.

– Han er en mann som er ekstremt suksessrik, og som signaliserer en ny giv for FIS, påpeker NRKs sportskommentator Jan P. Saltvedt.

59-åringen, som er bosatt i London og omtales som britisk-svensk, har lang erfaring fra skisporten og da spesielt alpint.

Han er styreleder og eier av skifabrikanten Head, skimerket som blant andre Aksel Lund Svindal kjørte for. Det er en av verdens største utstyrsleverandører til alpint, og Eliasch personlig blir sagt å være god for rundt 2 milliarder kroner.

Milliarderæren elsker alpint og omgås stadig alpintprofiler. Her er han sammen med vår egen Aksel Lund Svindal og filmstjerne Arnold Schwarzenegger. Foto: EXPA/JFK / Epa

Innflytelsesrike venner

Forretningsmannen er også en mann med mange glamorøse og innflytelsesrike venner. Han blir ofte sett sammen med idrettsprofiler, filmstjerner, mektige politikere og medlemmer av kongehuset i England.

Han skal blant annet ha et svært godt forhold til filmstjernen Sharon Stone, og i politikken har han en høy stjerne i det konservative partiet i England, selv om han også hadde en rolle i Gordon Browns Labour Party-regjering.

De siste årene er han blant annet blitt brukt som rådgiver for både David Cameron, Theresa May og Boris Johnson. Han omtales også som venn av prins Andrew i den engelske pressen.

– Det er en fascinerende tanke at det kan være han som deler ut medaljer i kombinert under VM i Trondheim i 2025, ler NRKs sportskommentator Jan P. Saltvedt.

Johan Eliasch har tilsynelatende også et brennende miljøengasjement, og har stiftet miljøorganisasjonen Cool Earth som skal jobbe for å bevare regnskogen.

Eliasch har vært støttespiller for mange statsministre gjennom årene. Her sammen med tidligere statsminister David Cameron. Foto: DASA CALC / Backgrid UK

Han har publisert sitt eget manifest før valget og det er det liten tvil om at han mener alvor med å stille som kandidat. Spørsmålet er bare om FIS er klar for så mye endring som Eliasch signaliserer.

Sportskommentatoren tviler på det.

– Han er alpinmann, så dette er ikke mannen som vil redde klassisk langrenn, noe vi i Norge er opptatt av, understreker han.

Han tror organisasjonen ender opp med svenske Mats Årjes som ny president. Han har sittet 10 år i FIS-styret, og er også en av fire visepresidenter i organisasjonen. Svensken er også leder av Sveriges Olympiske Komité (SOK).

Norges Skiforbund har da også allerede varslet at de vil støtte svenskens kandidatur.

– Det kan fort bli for mye endring for FIS, påpeker Saltvedt.

En fornøyd Eliasch poserer med et av verdenscuptrofeene som Head sikret forrige sesong. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

Kan bli første kvinne

En annen kandidat som likevel er ekstra interessant å følge med på i dette valget er Sarah Lewis, som prøver å bli den første kvinnelige FIS-presidenten noensinne.

Lewis var generalsekretær i FIS i 20 år, inntil hun fikk sparken i 2020 av ukjente årsaker og måtte gå på dagen. Etter det la FIS lokk på saken, og ingen fikk uttale seg.

Da hadde Lewis arbeidet i FIS-systemet i 26 år. I 2018 ble hun også hedret med en OBE-tittel (ridderorden) for sin innsats for å fremme vintersporten.

Til tross for oppsigelse og mangel på tillit. I april varslet Lewis at hun stiller som kandidat til presidentvalget i FIS etter at det belgiske skiforbundet valgte å nominere henne.

Til NRK sier Lewis at hun har fått informasjon om at planene hennes om å stille som kandidat til presidentvalget kan ha vært grunnen til oppsigelsen.

– Valget nærmet seg. Det var svært mange diskusjoner om hvorvidt jeg skulle stille som kandidat eller ikke. Hvorvidt det har spilt en rolle eller ikke... jeg mener det har det, sier Lewis, som tror den informasjonen hun har fått er riktig.

– Det er ting som tyder på det, svarer Lewis.

SVT har tidligere skrevet at grunnen til sparkingen har vært at Lewis brukte «tid og ressurser» til å forberede sitt kandidatur som president i FIS - mens hun var generalsekretær.

Dette har imidlertid blitt tilbakevist av Lewis.

NRK har gitt FIS mulighet til å kommentere uttalelsene til Lewis, men kommunikasjonsdirektør Jenny Wiedeke henviser kun til pressemeldingen som FIS publiserte i forbindelse med avskjedigelsen.

Det skal godt gjøres å få øye på annet enn menn på dette fotografiet av FIS-styret. Sarah Lewis var eneste kvinne. Foto: FIS

Menn og flere menn

Men nå er det altså valg, og 56-åringen får ingen enkel oppgave i å overbevise et FIS som historisk sett har vært dominert nesten utelukkende av menn.

I løpet av sine rundt 100 år lange historie har Det internasjonale Skiforbundet kun hatt fire presidenter. Samtlige har vært menn.

Det er Ivar Holmqvist fra Sverige, Nikolai R. Østgaard fra Norge, Marc Hodler fra Sveits (som satt i hele 47 år) og avtroppende og omstridte Gian Franco Kasper, også fra Sveits. Kasper byttes nå ut etter 23 år som FIS-president.

Sveitseren fikk mye medieoppmerksomhet etter en del uheldige uttalelser. Men i FIS påpekes det også at Kasper har gjort mye bra for skisporten disse årene.

– Gått alt for sakte

Uansett, i dag er det kun én kvinne i styret, og det er utøvernes representant.

Men det er håp om en viss bedring allerede under den neste FIS-kongressen. Da vil det mest sannsynlig bli vedtatt at FIS-styret skal bestå av minst 20 prosent kvinner.

President i Norges Skiforbund, Erik Røste. Foto: Terje Pedersen / NTB

At det er for få kvinner i ledende stillinger i FIS, stiller president i Norges Skiforbund, Erik Røste, seg bak. Selv om de altså ikke vil stemme på Lewis.

– Dette er et område der det har gått alt for sakte. Vi i Norge skulle ønske det skjedde raskere. Vi har derfor sendt inn konkrete forslag om å endre kjønnsbalansen i FIS.

NRKs sportskommentator Jan P. Saltvedt mener Lewis har vært for lenge i organisasjonen.

– Hun har vært lenge i organisasjonen og har gjort seg upopulær. Hun er vel en man ikke tror representerer modernisering, sier han.

Den fjerde kandidaten til valget, den tidligere alpinisten Urs Lehmann (52), er president i det sveitsiske skiforbundet.

Det er rundt 75 nasjoner som skal stemme på ny FIS-president fredag. Avstemningen skjer digitalt.