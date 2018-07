Men det var en ordknapp kaptein som stilte til intervju med NRK etter den første treningen med nederlenderen i sjefsstolen.

– Dere sa dere ville beholde Kåre og Erik. Føler dere at styret vet bedre enn spillerne om hva som er best for dere?

– Vi har sendt ut en pressemelding hvor vi beskriver hva vi mener. Vi er profesjonelle og fokuserte.

Og om førsteinntrykket til den nye treneren hadde han følgende å si:

– Han virker som en fin fyr.

– De har rett til å mene det

Rini Coolen var godt fornøyd med dagens gjennomkjøring og hadde kun lovord å si om sin forgjenger:

– Det er en trener de har hatt mye suksess med. Dette er jo følelser og de har rett til å mene det de vil. Men disse guttene oppfører seg profesjonelt og det er ingenting å bekymre seg for.

GLAD: Rini Coolen var glad etter å ha gjennomført sin første RBK-trening. Foto: Sebastian Langvik-Hansen/NRK

Kåre Ingebrigtsen har blant annet fått mye kritikk for å ikke spille offensivt nok i et lag som skal dominere norsk fotball. Coolen mener at nettopp dette er målet.

– Alle trenere ønsker å spille offensiv fotball. Spesielt i Rosenborg. Spillerne må være forberedt på det. Målet er å spille så offensivt som mulig, skape sjanser og score mål. Man vil spille for supporterne.

– Vi vet hva som er best for Rosenborg

Styreleder Ivar Koteng var også til stede for å overvære treningen. Han forteller NRK at klubben oppfatter Coolen som en meget kompetent og dyktig kar. Han er også klar på at styret ikke vet hva som er best for spillerne.

VET BEST: Ivar Koteng sier at styret vet hva som er best for RBK. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Vi vet ikke hva som er best for dem, men vi vet hva som er best for Rosenborg. Spillere kommer og går. Akkurat nå har vi en fantastisk spillergruppe. Den skal vi prøve å beholde og utvikle, og det tror jeg at vi gjør best på den måten vi har gjort.

Koteng føler ikke at bråket de siste dagene har vært noe mer enn vanlig, og håper at både Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun vil slå av en prat etter hvert.

– Vi håper, når følelsene har roet seg, at Erik og Kåre kan komme å få den avskjeden de fortjener.

Fokus rettet mot Celtic-kampen

Både spillerne og treneren retter fokus fremover og gleder seg til den andre kvalifiseringsrunden i mesterligaen mot Celtic.

– Det blir en tøff kamp. Mange av spillerne spilte jo mot dem i fjor. Det var et spennende oppgjør. Det er jo dette vi har lyst til, sier trener Rini Coolen.

FOKUSERTE: RBK-spillerne er fokuserte på tiden fremover Foto: Sebastian Langvik-Hansen/NRK

Ikke en gang Pål André Helland, kjent som lagets store sitatmaskin, uttalte seg om trenersituasjonen:

– Om trenerskiftet kommenterer ingen på laget før etter kampen.

Han sier derimot at spillerne er godt i gang med forberedelsene inn mot oppgjøret i mesterligaen.

– Vi som lag og klubb skal gjøre alt mulig for å få et best mulig resultat. Vi må sørge for å forberede oss, og håper at hjemmekampen tar oss videre.

Bortekampen mot Celtic spilles førstkommende onsdag. Returoppgjøret på Lerkendal er 1. august.