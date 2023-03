Mikaela Shiffrin tangerte Stenmarks rekord – tok sin 86. verdenscupseier i alpint

EM-gull til Jeanette Hegg Duestad og Jon-Hermann Hegg i skyting

Jeanette Hegg Duestad (24) og Jon-Hermann Hegg (23) ble fredag europamestre på OL-øvelsen 10 meter luftrifle for blandet lag i Estland. Også bronsen ble norsk.

EM-gullet ble sikret med 16-10 over Israel i gullfinalen. Like før sikret Jenny Stene og Henrik Larsen EM-bronsen i samme øvelse med seier 16-2 over Sverige i bronsefinalen.

Norge har aldri vunnet blandet lag i EM på øvelsen 10 meter luftrifle tidligere.

– Det har glidd godt i dag. Alltid stas å ta medalje i mesterskap, og gull er veldig gøy, sier Jon-Hermann Hegg til NTB.

– Det startet litt trått i finalen, men så satt det for begge etter hvert. Jeg synes det er kjempegøy å bli europamester, og så artig med Jenny og Henrik på pallen i tillegg, sier Jeanette Hegg Duestad etter gullet.

Rifleskytternes trener Espen Berg-Knutsen var også strålende fornøyd:

– Jeanette og Jon-Hermann er så godt trent at de ofte havner i medaljekamp. Godt gjort å vinne når marginene er så små, men høyst fortjent.

(NTB)