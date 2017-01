Mignolet fra syndebukk til helt da Liverpool unngikk historisk tapsrekke

– NFF har funnet landslagssjef

Dagbladets kommentator Morten Pedersen hevder at Norges Fotballforbund og toppfotballsjef Nils Johan Semb har bestemt seg for hvem som blir Norges nye landslagsssjef. Han skriver tirsdag at den nye treneren mest sannsynlig blir presentert onsdag. Semb sier i en SMS til NRK at han ikke kan kommentere spekulasjoner.