Rett før slutt steg midtstopperen til værs og stanget ballen så vidt over målstreken. Ajax fikk klarert, men mållinjeteknologien avslørte at det var scoring.

Dermed tok Liverpool tre viktige poeng i Mesterligaen, etter nedturen mot Napoli forrige uke.

– Dette kan få konsekvenser for resten av sesongen. Hadde de avgitt poeng her også, så hadde reisen blitt veldig lang i Mesterligaen. Klopp kan puste lettet ut, meldte TV 2s ekspert, Petter Myhre.

Etter noen tøffe uker så det ut til at de rødkledde ville rett tilbake på vinnersporet i Mesterligaen, og storscorer Mohamed Salah ga hjemmelaget en drømmestart.

Diogo Jota spilte egypteren nydelig opp, og alene med keeper satte Salah ballen enkelt i mål.

Sløste med sjansene

Deretter fulgte en kanonade uten sidestykke fra Liverpool. Gang på gang satte de Ajax på prøve, men sløste med sjansene.

Først fyrte Luis Diaz av fra kort hold, men ballen strøk på utsiden av stangen. Kun minuttet etterpå grep Jota muligheten selv, men igjen gikk ballen på feil side av treverket.

Men så skjedde det som ofte skjer for et lag i motgang – sjansesløsingen skille koste dem dyrt. Kun fem minutter passerte før Ajax sørget for at Liverpool måte lide for feilene sine.

Foto: Rui Vieira / AP

Steven Berghuis serverte Mohammed Kudus inne i boksen, som pent dempet ballen og smalt den i mål via tverrliggeren.

Nære Ajax-seier

Liverpool trykket på, og forsøkte å komme tilbake i føringen, me Ajax var vel så nære å stikke av med de tre poengene.

Et kvarter før slutt fikk Daley Blind stå mutters alene på bakerste stang, men headingen gikk noen centimeter utenfor lengste stolpe.

Så fikk Liverpools nye yndling muligheten til å redde dagen, men heller ikke Darwin Núñez klarte å sette ballen mellom stengene.

Til slutt måtte det en midtstopper til for å redde dagen, og gi dem tre viktige poeng.