Midtbaneprofil spilte med store smerter – frykter EM er over

– Jeg må finne en annen måte å få mindre smerter på hvis jeg skal bidra videre i EM, sier Ingvild Isaksen.

NRK møter midtbanespilleren på treningsfeltet dagen etter at hun fikk en halvtime på banen i det tunge 1-0-tapet mot Nederland.

Isaksen har i en periode slitt med betennelse i hælen, og fikk i forkant av åpningskampen en sprøyte som skulle døyve smertene.

– Stressa

Det ble likevel noen minutter preget av enorme smerter.

SKADEMARERITT: Isaksen mistet også VM i Canada. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vi prøvde lokalbedøvelse i hælen, for å få bort den verste smerten. Det er mulig vi ikke traff helt, så det er mulig vi prøver noen runder til, slik jeg får mindre smerter og kan være med. Hvis vi ikke klarer det, vet jeg ikke hvor mye jeg klarer å være med videre, sier Stabæk-kapteinen

– Frykter du at mesterskapet kan være over?

– Det er et stressmoment. Jeg håper ikke det, men man blir jo stressa på det. Jeg har jo sykt lyst til å være med, men jeg har ikke lyst til å bare være 50 prosent. Jeg vil jo være hundre prosent – og prestere. Vi må finne noen løsninger for å kunne få lov til det, svarer 28-åringen.

Langt skademareritt

Dette er ikke første gang et mesterskap står i fare for Isaksen.

Åtte måneder før VM-sluttspillet i Canada 2015 røk 28-åringen både fremre korsbånd, sidebåndet og menisken i kneet.

Da måtte hun se lagvenninnene ryke ut mot England i åttedelsfinalen, og har siden kjempet for å komme tilbake på banen. Etter 600 dager var hun endelig tilbake på banen for Stabæk i juni 2016.

Siri Nordby, tidligere landslagsspiller og NRK-ekspert under EM, synes synd på Isaksen.

– Det er klart at hun har vært veldig uheldig med tanke på skader og mesterskap. Hun kom tilbake og gledet seg stort til EM, og da skjønner jeg at det er bittert at du kanskje må stå over resten av dette mesterskapet, sier Nordby og legger til:

– Men når det er som det er nå, kan det være like greit om hun faktisk må stå over. Det er ikke vits å spille om man ikke er hundre prosent.