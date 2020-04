– Ja, vi skal klare full serie med 30 kampar dersom vi får kome i gang i midten av juli. Men vi vil helst start opp tidlegare enn det, stadfestar konkurransedirektør Nils Fisketjønn overfor NRK.

Han fortel også at forbundet arbeider med plan B på idéstadiet, om å samle klubbane i grupper i bestemte område i landet, for å spele kampane der. Det kan bli aktuelt om det blir avgrensingar om å reise i landet.

– Men det er i aller høgste grad alternative planar. No jobbar vi for å kome i gang med full trening så snart som mogeleg. Det er avgjerande for kor tidleg vi kan spele kampar, seier han.

Minimalt med media og støtteapparat

NM: NFF set også alt inn på å kome fram til ein cupfinale i år også Foto: Trond Reidar Teigen / Scanpix

NFF jobbar med strenge retningslinjer for både trening og kampar.

– Det betyr kampar utan folk på tribunane, minimalt med folk frå media og støtteapparat, og med godt med medisinsk personale. Vi meiner vi skal klare dette innanfor retningslinjene, men dette ventar vi tilbakemelding på, seier Fisketjønn.

– Har det vore diskutert å teste og isolere spelarane?

– Vi har ikkje diskutert slike detaljar, men det er spørsmål vi tek opp med styresmaktene.

PLANAR: Konkurransedirektør i NFF Nils Fisketjønn jobbar med fleire scenario for å få avvikla fotballsesongen Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Problema gjeld ikkje berre eliteserien for menn. Det er også spørsmål om 1. divisjon for menn, og toppserien og 1. divisjon for kvinner.

– Der tenkjer vi akkurat på same måten. 1. divisjon er litt lettare, fordi der har vi ikkje europacup-kvalifisering å ta omsyn til. Vi har løpande dialog også med Niso (fagforbundet for idrettsutøvarar) for å sjå på alle alternativ.

Cup, kanskje med 32 lag

Cupen skal også bli avvikla. Ikkje heilt som normalt kanskje, men det blir cup.

– Det sit langt inne å avlyse cupen, seier Fisketjønn.

Han nemner som døme å starte i 3. runde med 32 lag, i staden for som normalt å starte med 128 lag i 1. runde. Kvalifiseringsrundane er allereie avlyste.

– Eg ser ikkje heilt for meg at vi skal klare å kome i gang med 128 lag, seier han.

– Om det blir 32 lag, vil det seie klubbane i dei to øvste divisjonane?

– Kanskje, men vi har ikkje gjort noko utveljing enno, seier konkurransedirektøren.

– Ikkje heng dykk opp i Stavanger

Om det skulle bli aktuelt å samle laga i grupper, kan det nok bli kamp om å «få» kampane.

Stavanger og Sandnes er nemnt som aktuelt område dersom plan B må setjast i verk. Men Fisketjønn seier at det på ingen måte er bestemt.

– Ikkje heng dykk opp i det som er sagt om Stavanger-området, seier han.

VIKING: Dagleg leiar Eirik W. Henningsen meiner laga treng tre-fire kampar frå dei får lov å trene igjen og til sesongen kan starte Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Dagleg leiar i Viking, Eirik W. Henningsen, tek gjerne imot andre lag dersom det skulle bli aktuelt. Men han minner om at forslaget er prematurt og eit «worst case-scenario».

– Vi ønskjer at serien skal gjennomførast med heime- og bortekampar, men eg er glad for at det blir jobba med alternative planar.

Vil ha tre-fire treningskampar før seriestart

Henningsen er optimistisk med tanke på sesongstart, og trur på at første kampane kan spelast tidlegare enn midt i juli.

Elles seier han følgjande om situasjonen:

– Etter møtet me har hatt i dag så trur eg at me i midten eller slutten av juni kan koma i gang med seriekampar. Det hadde vore fantastisk, for nå er det mange som ventar på det.

– Vi treng fire veker frå første fullkontakttrening til vi er klar for seriekamp. I denne perioden må vi få til tre til fire treningskampar, seier Viking-direktøren.