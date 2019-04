Midt i den verste stormen måtte Horneland ringe hjem for å berolige kone og barn

– Leser du noe om deg selv?

– Jeg leser aldri om meg selv. Det har jeg aldri gjort. Da er du selvopptatt og mister fokus. Så jeg har kun fokus på det jeg skal, sier Horneland rolig til NRK.

Stilte opp for alt og alle

Det fokuset er blant annet å skaffe Rosenborg deres første trepoenger i årets Eliteserie. To uavgjort og to tap er fasiten etter de fire første seriekampene, noe som holder til en foreløpig nest sisteplass på tabellen for trønderne. Det burde nesten gjøre noe med en klubb – og spesielt Rosenborg.

Men etter at laget gjennomførte en treningsøkt på Ranheims bane torsdag, for å tilpasse seg kunstgresset på Aker Stadion søndag, stilte de som måtte velvillig opp for pressen. Trener Horneland skulle på sin side egentlig ta presseintervjuene i en fellesseanse. I stedet stilte han opp for alle hver for seg. Han skal til og med delta i en podcast i løpet av dagen.

I HARDT VÆR: Slike overskrifter har preget norske aviser etter Rosenborgs fjerde seriekamp uten seier. Foto: Skjermdump NRK

Kritikken har haglet

Han gjør helt bevisst stikk motsatt av det flere kunne gjort: Nemlig stukket hodet rett ned i sanden. Horneland er nesten mer tilgjengelig i nedgangsperioder, hevder enkelte på Brakka, et steinkast unna Lerkendal stadion.

For kritikken mot ham har haglet etter den første måneden med seriespill. Enkelte mener han ikke har levert bra nok. At søndagens kamp mot Molde kan være avgjørende for fremtiden hans i klubben.

Men Horneland sier han møter opp med energi hver dag, prøver å ha et tydelig fokus og lar seg ikke stresse av presset som ligger på ham. Han påpeker, slik han har gjort en rekke ganger, at «dét (presset) er en del av fotballen» og «det lever han greit med», før han til slutt gjør som mange andre, forteller at han «legger et langt større press på seg selv enn omgivelsene».

MÅTTE FORKLARE SEG: Eirik Horneland i pressesonen etter kampen mot Godset mandag. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Familien flyttet ikke

Av de nærmeste omgivelsene, det vil si de som er ansatt i klubben, rundt Rosenborgs treningsanlegg beskrives han som en svært dedikert trener med enorm arbeidskapasitet. Av de personene som NRK snakket med torsdag, er ingen i tvil om at han er rett mann til å få laget ut av det uføret det har havnet i.

Horneland innrømmer at jobben er altoppslukende i øyeblikket. Det visste han da han flyttet til Trondheim.

– For jeg har ikke tatt med meg familien eller noen ting. Jeg og Karl Oskar (Emberland, assistenten) er her bare for å jobbe. Det har blitt sånn, men så må vi prøve å finne en bedre balanse enn det vi har for øyeblikket.

ROSENBORGS TRENERDUO: Karl Oskar Emberland og Eirik Horneland, her under en treningssamling på Marbella i vinter. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Ringer hjem for å berolige

For da Horneland forlot Haugesund i januar etter å ha blitt kjøpt av Rosenborg, ble kona og hans to barn igjen. På spørsmål om hvordan de føler på kroppen at faren lever under et heftig press i disse dager, svarer han slik:

– Det tror jeg de lever greit med. Jeg tror ikke de leser så mye heller. Jeg tror ikke det er smart. Men jeg tror de er trygge på at faren står stødig, at faren har de rette verdiene og holdningene til å stå gjennom tøffe tider. Det har jeg alltid gjort. Det er uproblematisk. Jeg tror familien er trygge på at jeg kommer styrket ut av det og at jeg har det som skal til for å stå gjennom det, sier han, og forteller videre at han har måttet ta noen telefoner hjem.

– For å forklare at jeg har det bra, at jeg ikke er preget av presset som ligger der, men at jeg er veldig innbitt og sugen på å fremdeles skape resultater. Jeg er overhodet ikke knekt, sier Horneland.

- NORGES TØFFESTE JOBB: Det sier Alexander Søderlund om trenergjerningen til Eirik Horneland. Her er RBK-spissen avbildet sammen med Pål André Helland under 0-0-kampen mot Godset mandag. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Norges tøffeste fotballjobb

En som kjenner Horneland godt fra både Haugesund og nå Rosenborg, er Alexander Søderlund. Spissen har som resten av laget fått sin del av kritikk, men det har gått voldsomt utover treneren.

På spørsmål om det føles rettferdig at den kommer allerede etter fire kamper, svarer Søderlund at det overhodet ikke er overraskende. Han mener Horneland visste det kom til å være «trøkk» rundt ham som person. Lysluggen tror det hadde vært slik dersom laget hadde vunnet kamper også.

– Det er kanskje Norges tøffeste jobb fotballmessig. Men han er tøff i hodet. Det vet jeg han kommer til å takle. Så gjelder det for oss spillere å ta ansvar. Det er ikke bare hans ansvar det som skjer på banen, sier Søderlund, og legger til:

– Vi har ikke levert på det nivået vi skal. Vi er veldig fornøyd med ham og det han har gjort. Det er bare å stole på ham og bruke ideene hans, så blir det bra, sier han og smiler.

I FORM: Eirik Horneland og hans Rosenborg møter Molde til dyst søndag. Der spiller blant annet en av Eliteseriens aller beste spillere, nemlig Magnus Wolff Eikrem. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Ekstremt viktig

Men kritikken kommer til å eskalere voldsomt dersom prestasjonen er dårlig og poengene uteblir under Eliteserierundens hovedkamp på Aker Stadion søndag. Da venter et Molde i storform. Horneland sier kampen er ekstremt viktig.

– Den er det for at Molde ikke får en for stor luke på oss, og så er den ekstremt viktig for å få bygget videre på den prestasjonen som var sist. Så er det et derby, som betyr mye for fansen. I alle aspekter er den kampen viktig.

– Er din posisjon i fare hvis dere taper?

– Ja, det kan det sikkert være. Men det er helt uproblematisk. Det kan jeg ikke tenke på. Det som skjer, dét skjer. Min jobb er å forberede laget best mulig for å vinne kampen, sier Horneland.