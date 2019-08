Michelsen til angrep på agent: – Du må ikke kødde til hodene til guttene

– Det er en agent som jobber. Mange av disse agentene har gode klubber klare, men de må huske rollen sin. De må ikke kødde til hodene til guttene, sier Kristiansund-trener Christian Michelsen til NRK.

KBK-treneren var svært engasjert da han møtte NRK etter 0-2-tapet mot Stabæk søndag, og langet ut mot Amangs agent.

Bakgrunnen er at Thomas Amang, som er utlånt fra Molde til Kristiansund denne sesongen, i utgangspunktet skulle til Spania for å fortsette sin karriere. Det var i hvert fall det spilleren selv, Kristiansund og Molde trodde. Slik er det foreløpig ikke blitt.

– Det er altfor mange spekulasjoner og for mye fantasering. De spillerne som går tapt til større klubber gjør det fordi de fortjener det, og da må de prestere på banen over tid.

SPANIA?: Thomas Amang var linket til en spansk klubb tidligere i overgangsvinduet, men ser ut til å bli værende i Norge. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

– Opplever du dette med Amang nå?

– Ja. Det er stadig agenter som kødder med hodene deres. La de heller få konsentrere seg om å spille fotball, så får de klubbene som er interessert heller komme med konkrete bud. Så starter vi der og ikke omvendt, sier Michelsen.

Agenten: – Det gir ikke mening

Amangs agent har derimot en annen historie. Han mener han hverken har skapt falske forhåpninger eller at han har gjort noe galt. Avtalen med en spansk klubb kan være i boks denne uken, mener han.

– Avtalen med en av klubbene var nesten i boks, men i siste minutt forrige uke sa klubben at de ønsket å vente. Det er det som har gjort at Thomas fortsatt er i Norge, sier Eric de Polo til NRK.

– Hvorfor gikk avtalen i vasken?

– Problemet var avtalen mellom Molde og den spanske klubben. Molde hadde brukt mye penger på han (Amang), og de vil ikke gi han bort gratis. De vil sikre at det får penger for spilleren. Han er ung og har en god fremtid.

– Har du lovet for mye til spilleren?

– Nei, vi har vært realistiske med spilleren. Vi må informere vår klient om hva som skjer. Vi har informert Molde om hva som skjer, og jeg har snakket med KBK-treneren forrige uke. Han spurte om å få en oppdatering så fort det skjedde noe mer. Det sa jeg at jeg skulle gi han. Forrige uke brukte han ikke Amang. Du må jo bruke spilleren så lenge du kan. For meg gir det ikke mening å ta han ut av laget, mener de Polo.

De tre aktuelle spanske klubbene er Las Palmas, Melilla og Gimnastic de Tarragona.

GOD STEMNING: Christian Michelsen og Thomas Amang jubler for 5-2-seier mot Lillestrøm 5. juli. Men i det siste har det ikke vært like lystig. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Ingen vet hva som skjer

Da NRK ringte Amang mandag formiddag, visste han ikke hvor han skulle spille i tiden som kommer.

– Jeg vet ikke hva som skjer. Jeg er fortsatt KBK-spiller. Ingenting er bekreftet. Jeg vet ikke enda. Hvis ikke noe skjer, blir jeg her. Jeg er klar for å spille for Kristiansund, bedyrer Amang.

Men søndag ettermiddag, da Kristiansund tapte 2–0 mot Stabæk, var Amang ubenyttet reserve. I kampene før, mot Odd og Bodø/Glimt, var ikke Amang med i troppen.

Kristiansund opplyser til NRK at vi må høre med Molde, som altså eier spilleren, om hva som skjer med den mulige overgangen.

– Det er uavklart per nå. Så får vi se hva som skjer, skriver Moldes sportsdirektør, Øystein Neerland, i en SMS til NRK.

– Setter griller i hodet til spillerne

NRKs fotballekspert, Morten Morisbak Skjønsberg, har forståelse for at det plager Michelsen.

– Han har et poeng. Det kan være tilfeller hvor agentene setter griller i hodet til spillerne, sier Skjønsberg.

De Polo er altså uenig i dette. Han sier at Amang holder fokus på det han skal ha fokus på. Samtidig er han ærlig på at spilleren bør komme seg til Spania.

– Akkurat nå er han Kristiansund-spiller, men jeg må være ærlig og si at det sportslige og økonomiske tilbudet fra Spania er bedre. Hvis du spiller i andredivisjon i Spania, da er du synlig og fotballsystemet er bedre for utviklingen sammenlignet med i Norge, sier de Polo.