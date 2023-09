Michelsen kobler på advokat – kan ta Kristiansund til retten

39 spillere signerte boikotten – ikke denne Real Madrid-stjernen

Hele 39 spanske spillere – 21 av dem fra VM-troppen – har gjort seg uaktuelle for spill for landslaget. Men profilen Athenea del Castillo finnes ikke på boikott-listen.

Real Madrid-spilleren begrunner, ifølge svenske Aftonbladet, avgjørelsen slik:

«Jeg var en del av protesten som førte til at Luis Rubiales og Jorge Vilda fikk gå, men med tanke på hvor nære vi er Nations League-kampen og hvor viktig den er for oss, kommer jeg ikke til å nekte å bli kalt inn på landslaget», skriver hun og fortsetter:

«For det første: Vi er fotballspillere, det er viktig å huske. Vi har en plikt overfor yrket vårt. For det andre: Endringene vi krever har navn og etternavn, og jeg tror den beste måten å få til denne endringen er hvis det skjer innenfra forbundet.»

Hun poengterer at det er nødvendig med endringer etter skandalene med Luis Rubiales og bråket rundt landslagssjef Jorge Villa, men hun skriver at hun har tillit til at forbundet tar de rette beslutningene.

I tillegg til del Castillo har heller ikke Atletico-spilleren Sheila García Atlético signert. Hun fikk ikke med seg VM på grunn av en kneskade, men er aktuell for spill igjen.

Landslagsnekten til de andre spillerne begrunnes med at de mener det fortsatt ikke føles trygt å spille på landslaget. Spillerne krever at Spanias fotballforbund tar ytterligere grep for å endre kulturen i organisasjonen.