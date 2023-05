– Jeg gråt ikke da jeg ble far. Nå gråt jeg, av en eller annen grunn. Hvis det gir mening, så er golf den ene tingen i verden som får meg til å gråte. Hvis det gir noe kontekst til hvor mye jeg elsker denne sporten, så vet dere nå. Det er alt for meg, sa Michael Block på en pressekonferanse.

Etter tre runder hadde han allerede spilt seg inn i hjertene til mange golffans og var oppe på en delt åttendeplass i PGA-mesterskapet.

Søndagens avsluttende runde ble mer variabel. Men det hele toppet seg med en spektakulær hole in one på hull 15, med et slag som gikk rett i koppen, i en vaskeekte slam dunk.

– Det skal jo nesten ikke gå an. Det er helt uhørt at en som jobber som instruktør skal klare å spille så bra. Hele den historien der er helt absurd, sier Viaplays golfkommentator Joakim Mikkelsen.

DEN GIKK HVOR? Rory McIlroy var raskt ute med å gratulere Block med hole in one, men Block selv skjønte lite av hva som skjedde. Foto: ANDREW REDINGTON / AFP

Skjønte ikke publikums reaksjon

Blocks spillepartner for dagen, Rory McIlroy, er selv tidligere verdensener og blant de største publikumsfavorittene i golfverden. Men søndag ble selv McIlroy satt i skyggen av ukjente Michael Block.

– Det var et fantastisk golfslag. Det er litt slik at hvis det er din uke, så er det din uke. Med måten denne uka gikk for ham, så var det en passende måte å avslutte PGA-mesterskapet, sa McIlroy på pressekonferansen etter runden.

Block forteller at han selv ikke så at ballen gikk i hullet og ikke helt skjønte hvorfor publikum tok av og hvorfor McIlroy snudde seg mot ham for å gi ham en klem.

– Han måtte fortelle meg fem ganger at jeg hadde senket den. Det var en ganske kul opplevelse å få Rory til å fortelle meg at jeg hadde gjort en hole in one, sa Block.

Innkasserte over 3 millioner

Til slutt endte det med en delt 15. plass for Block, etter at han på mesterlig vis reddet par på hull 18. Det gjør at han dermed er sikret en plass i neste års PGA-mesterskap og en premiesjekk på 3,13 millioner kroner.

Den kom potensielt godt med når regningen for kvelden kom.

Golfetiketten tilsier nemlig at spilleren som gjør en hole in one skal spandere en drink i baren på samtlige i klubbhuset.

– Han slipper nok unna det. Det klassiske er jo at man kjøper til caddiene og funksjonærene, men det spørs om han ikke gled stille og rolig, sier Mikkelsen humrende.

Om Block endte opp med å ta barregningen og hvor stor den ble er ikke kjent, men vinneren Brooks Koepka var raskt ute da Block kom for å gratulere ham etter runden:

– Jeg hører at du spanderer.

TO VINNERE: Block ble beste instruktør i PGA-mesterskapet, som den eneste av de 20 instruktørene som klarte cuten. Selve mesterskapet ble vunnet av Brooks Koepka. Foto: WARREN LITTLE / AFP

For mens Koepka og Viktor Hovland kjempet om seieren i lederballen, gikk Block og McIlroy et par hull foran. Lyden fra Block og McIlroy nådde Koepka på hull 13.

– Vi hørte et brøl. Det hørtes ut som et hole in one-brøl, men vi var ikke sikre. Det kunne vært noen som senket innspillet på hull 14. Jeg spurte en av kameramennene og de fortalte at det var «Mike». Jeg tenkte at det var veldig spesielt, sa Koepka.

Block var selv innom en bar lørdag kveld, kvelden før den avsluttende runden.

– Ikke en eneste person kjente meg. Jeg skal dit igjen om en time og det kommer til å ta av. Vi kommer til å ha det virkelig bra i kveld, sa Block søndag kveld.

Kan bookes for 1600 kroner

Det som virkelig skiller Block fra golfstjerner som McIlroy, Hovland og Koepka er at han til daglig jobber som sjefinstruktør på klubben Arrayo Trabuco i California.

Der kan han bookes til en 60 minutter lang instruktørtime for 150 dollar, rett i overkant av 1600 norske kroner.

PGA-mesterskapet er arrangert av Foreningen for profesjonelle golfere, hvis medlemmer i all hovedsak er golfinstruktører. De 20 beste i det årlige instruktørmesterskapet får plass i PGA-mesterskapet, hvor resten av verdenseliten også er til stede.

Block ble nummer to i instruktørmesterskapet tidligere i år og fikk dermed sjansen i PGA-mesterskapet. Der har han også spilt fire ganger tidligere. Han har også kvalifisert seg til U.S. Open to ganger, men han har aldri klart cuten i en majorturnering før forrige ukes turnering.

Før PGA-mesterskapet var Block nede på en 3580. plass på verdensrankingen, men han har nå hoppet opp til en 577. plass. Hoppet på over 3000 plasser er det største noensinne siden verdensrankingen ble innført, ifølge statistikkguruen Nosferatu.

NY KLEM: Det ble en ny klem mellom Block og McIlroy på hull 18 etter at de var ferdigspilt. Foto: KEVIN C. COX / AFP

– En surrealistisk opplevelse

Potensielt har det også åpnet dører for Block videre. Amerikaneren fikk søndag kveld en sponsorinvitasjon til denne ukens turnering på PGA-touren.

Block har tidligere spilt 18 turneringer på PGA-touren tidligere, men har kun en delt 69. plass som beste resultat.

– Denne uka har absolutt vært en drøm. Jeg visste ikke at det ville skje, men jeg visste at hvis jeg bare spilte spillet mitt, så kunne jeg gjøre dette, sa han.

– Jeg elsker åpenbart familien, men golf er livet mitt. Jeg lever det, jeg puster det, sa Block.

Mikkelsen trekker frem Blocks vinnende vesen som en av grunnene til at Block ble så populær.

Spurt om hvorfor han har blitt så populær blant golffansen, svarte Block selv:

– Jeg er som en ny John Daly, bortsett for at jeg ikke har hockeysveis og ikke er like stor som ham. Jeg er bare en instruktør, eller hva? Jeg jobber, jeg har det moro. Jeg lever det normale livet, sa Block, før han la til:

– Det har vært en surrealistisk opplevelse, og jeg har en følelse av at livet ikke vil bli helt likt fremover. Men bare på en god måte.