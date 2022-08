Bonus-familien rørt til tårer etter sølv: – Vet hva han har gått igjennom

– Jeg vet hva han har gått igjennom, og jeg synes det er så fantastisk det han har fått til. Jeg beklager, sier en gråtkvalt bonuspappa Kåre Jåsund.

Søndag tok Mezngi et EM-sølv for historiebøkene. Mannen som kom til Norge som flyktning fra Eritrea leverte en enorm sluttspurt. Han var en stund i ledelsen, men det ble til slutt en andreplass på 36-åringen.

NRK møtte hans norske familie etter løpet, nevnte Jåsund og Mezngis «bror» Aril Hegerland. Med «Team Zerei» på T-skjortene sine fulgte de Mezngis løp fra tribunen i München.

De forteller begge at nervene var i høyspenn da han løp 10 000-meteren.

– Det var veldig, veldig stas. Det var et veldig taktisk løp. Han holdt igjen og holdt igjen, og så tok han av på slutten. Han fikk maks ut av løpet, så vi er superstolte, sier Hegerland.

Broren forteller om et enormt engasjement fra tribunen. Spesielt fra faren.

– Kåre skrek sånn at halve olympiastadion hørte ham, smiler han.

– Jeg var helt borte, jeg, sier faren.

STOLTE: Kåre Jåsund (t.h.) og Aril Hegerland (t.v.) er Zerei Kbrom Mezngis norske familie Foto: Roy Kenneth S. Jacobsen / NRK

– Har blitt en del av familien

Mezngis sølv er kun tidenes andre norske internasjonale mesterskapsmedalje på 10.000 meter for menn. Are Nakkim tok sølv i EM i 1990.

– Han har tempo og distanse inne. Så gjelder det å være taktisk smart i løpet, og i dag fikk han det til. Det står ikke på motoren, sier Hegerland.

STERK HISTORIE: Zerei Kbrom Mezngis har en utrolig historie. Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Mezngi flyktet fra en militærleir i Eritrea. Han kom til Norge som flyktning i 2012, og har representert Norge siden 2020.

Det var for fem år siden at Mezngi dukket opp på døren til familien i Tananger etter å ha sett en boligannonse. De forteller at de opplevde han som en varm person, og det tok ikke lang tid før han ble en del av familien.

– Han er som en sønn for Kåre. Da blir det ekstra rørende og veldig gledelig når det går bra, sier broren.

NM i Kristiansand ble vendepunktet

Men selv om han kom til Norge med et håp om å bli en friidrettsutøver, har det ikke alltid vært enkelt. På et tidspunkt var det i ferd med å ta slutt for søndagens sølvmedaljør.

– Han ville jo slutte, vet du. Han var langt nede i NM i Kristiansand, og da var det snakk om at han ikke ville stille. Men så fikk vi han opp i kåken med en kaffekopp, og så gikk det godt til slutt. Det er vi veldig glad for i dag, sier pappa Jåsund. Les også: Flyktet fra krig til NM-gull og OL-håp: – Jeg ville gjøre nytte for meg

– Hva har dere gjort for å motivere ham?

– Nå er ikke jeg en fagmann. Jeg har ikke hatt stor interesse før han kom inn i bildet, så det er han som har lokket meg med på dette. Han argumenterte med at han ville kjøre drosje, men han har bedre talent enn som så. Det var litt snakk frem og tilbake, og så gikk det rett vei.

Allerede om ett år er det VM i friidrett igjen. Men så langt tenker ikke familien ennå, og de forteller at det er opp til Mezngi.

– Vi er med og støtter uansett, det er sånn familie er. Vi støtter i medgang og motgang, og det har han også merket. Og derfor betyr det ekstra mye for ham, tror vi, at vi er med rundt og støtter ham. Vi er der uansett, som en ekte familie, sier broren.