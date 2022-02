Den russiske invasjonen av Ukraina var bakgrunnen for møtet.

New York Times meldte først at finalen var flyttet til Stade de France utenfor Paris. Dette ble så bekreftet av Uefa.

Finalen skulle egentlig spilles på hjemmebanen til Zenit St. Petersburg 28. mai.

«Uefa ønsker å uttrykke sin takk til Frankrikes president Emmanuel Macron for hans personlige støtte og engasjement for å få europeisk klubbfotballs mest prestisjefylte kamp flyttet til Frankrike i en krisetid uten sidestykke», heter det i en pressemelding.

Uefa vedtok også at russiske og ukrainske klubber og landslag som konkurrerer i Uefa-konkurranser vil bli pålagt å spille hjemmekampene sine på nøytrale arenaer inntil videre.

For øyeblikket påvirker det bare Spartak Moskva i Europa League.

Det russiske landslaget skal etter planen ta imot Polen til kamp i VM-kvalifiseringen i Moskva 24. mars. Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) skal ikke ha tatt stilling til hva som skjer med denne kampen ennå.

Dette er tredje gang på rad at mesterligafinalen blir flyttet.

Den ble også flyttet de to forrige sesongene, men da på grunn av koronapandemien. Finalen ble spilt i Porto i fjor og i Lisboa året før.

Har blitt kritisert

Uefa har fått kritikk for å ikke ta denne avgjørelsen tidligere.

– Uefa overvåker situasjonen konstant og tett. Per nå er det ingen planer om å endre arena (for finalen), har vært beskjeden fra fotballforbundet ved flere anledninger.

Det russiske angrepet mot Ukraina har skapt sterke reaksjoner blant idrettsutøvere og i idrettsorganisasjonene.

Torsdag ble det blant annet klart at det svenske fotballandslaget ikke ville spille en eventuell playoffkamp i VM-kvalifiseringen i Russland

Alle kampene i den ukrainske toppdivisjonen i fotball er satt på pause på grunn av krigssituasjonen. Ligaen har hatt vinterpause siden midten av desember og var planlagt å starte opp igjen til helgen.

Uaktuelt å sende norske skiløpere

Spørsmålet nå er hva som skjer med andre idrettsarrangementer som er planlagt i Russland.

Russland får ikke stå som arrangør for de kommende verdenscuprennene i langrenn, hopp og fristil. Det opplyser Det internasjonal skiforbundet i en pressemelding fredag.

Russland skulle etter planen ha arrangert verdenscupavslutningen i langrenn, to verdenscuprunder i hopp for kvinner og to verdenscuprenn i fristil i ukene som kommer. Det blir det ingenting av.

Norges største langrennsstjerner, Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo, hadde allerede uttalt at de ikke ønsket å konkurrere i Russland under verdenscupavslutningen i langrenn i Tjumen.