Mesterligafiasko for United – slaktes av klubblegender

Det var duket for et kjempeoppgjør da Manchester United tok imot Bayern München på Old Trafford tirsdag kveld i mesterligaen.



United lå på sisteplass i sin gruppe før kampen. Derfor kunne de ikke gjøre annet enn å vinne, og samtidig krysse fingrene for at gruppetoeren, FC København, skulle spille uavgjort mot Galatasaray.



Slik gikk det ikke. Kingsley Coman stilnet samtlige på Old Trafford da han hamret ballen inn fra kort hold, etter en klassepasning fra Harry Kane. Kampen endte 1–0 til Bayern.



FC København vant 1-0, og med det er danskene videre i Mesterligaen sammen med Bayern München.

– Det er veldig skuffende. Man forventet at United skal gå videre da gruppen ble trukket. Å score tre mål i hver av bortekampene og ikke komme ut med poeng er kriminelt, sier Rio Ferdinand, tidligere United-stjerne og nåværende ekspert på TNT Sports.

Han får støtte av tidligere lagkompis, Paul Scholes.

– Først og fremst var det en skremmende forestilling. Det var en stor mangel på trusler foran mål, sier United-legenden på samme kanal.

Dermed skal Mohamed Elyounoussi og en for tiden skadd Birger Meling spille mesterligafotball også på nyåret.

Det betyr at Manchester United ender på den sure fjerdeplassen i gruppen som verken fører til mer Mesterligaspill, eller Europaligaspill.