Mesterligaen fra Viasat til TV 2

England vil setje «Brexit-krav»

Det engelske fotballforbundet (FA) la tysdag fram planer for innanriksdepartementet om at spelarar frå EU må imøtekome same krav som spelarar frå resten av verda, melder nyheitsbyrået AP.



Det vil seie at dei må score eit visst tal poeng basert på mellom anna landskampar, FIFA-ranking for heimlandet, overgangssum og ligaer dei kjem frå, for å få arbeidsløyve i Storbritannia.



Tidlegare har EU-borgarar fritt kunne få arbeidsløyve. Men når britane no går ut av EU, fell denne retten bort.



FA grunngir kravet med at det skal bli lettare for britiske talent å nå til topps.



Eit forslag om å avgrense talet på utanlandske spelarar til 13 i kvar klubb, er derimot trekt tilbake.