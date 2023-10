Mesterligadrømmen over for Vålerenga

Tap for Manchester United til tross for Naalsund-scoring

Lisa Naalsund utlignet til 1-1 for Manchester United i returkampen mot Paris Saint-Germain, men det holdt ikke til plass i mesterligaens gruppespill.

Etter 1-1 i første kamp i England vant PSG 3-1 på hjemmebane.

Lieke Martens ga PSG ledelsen i det 18. minutt, men Naalsund sørget for at lagene var like langt da hun i det 47. minutt møtte et innlegg fra Geyse og satte inn 1-1.

Gleden varte bare et drøyt minutt før Martens ble tomålsscorer. Nederlenderen scoret etter fint forarbeid av Tabitha Chawinga.

Sandy Baltimore punkterte langt på vei kampen da hun i det 57. minutt vippet ballen over keeper Mary Earps fra spiss vinkel.

United lette etter en vei inn i kampen igjen og trodde det var full spenning igjen da Leah Galton nikket i mål i det 71. minutt, men dommeren annullerte for angrep på keeper.

Naalsund ble i det 65. minutt byttet ut med Hinata Miyazawa, som scoret da Japan slo ut Norge av VM i august.

United-tapet betyr at England får bare ett lag i gruppespillet, etter å ha hatt to semifinalister forrige sesong. Arsenal tapte for Paris FC i innledende kvalifiseringsrunde, United altså for PSG. Chelsea er automatisk klar for gruppespillet.

