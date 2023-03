Mesterliga-exit for Tottenham – stanget og fikk spiller utvist

Tottenham klarte ikke å score i returmøte med Milan i London og er dermed slått ut av mesterligaen. Det italienske laget vant 1–0 i det første oppgjøret og er klare for kvartfinalen i turneringen med 1–0 sammenlagt.

På overtid fikk begge lag hver sin gigantiske mulighet med henholdsvis Harry Kane og gjestenes Divock Origi. Sistnevnte satt ballen i stolpen. Men det ble ingen scoringer i kampen.

Det hjalp lite for vertene at Cristian Romero fikk sitt andre gule kort like før slutt og ble utvist.

Åttedelsfinalen mellom lagene ble utsatt med ti minutter på grunn av trafikken utenfor stadion.