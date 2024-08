– Det er den svakeste kampen jeg har sett fra Bodø/Glimt på veldig lang tid, sa TV2s fotballekspert Jesper Mathisen rett før dommeren blåste i fløyta for siste gang i Beograd.

Returkampen mellom Bodø/Glimt og Røde Stjerne endte i skuffelse for bodøværingene.

2-0 tapet onsdag sørget for at Røde Stjerne vant 3-2 sammenlagt.

Røde Stjernes hovedtrener kunne dermed Vladan Milojević legge seg ned på gresset og gråte av glede for for mesterliga-spill

Bodø/Glimt må ta til takke med spill i europaligaen denne sesongen - nivået under mesterligaen.

KRITISK: NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp sier Bodø/Glimt blir tatt av stundens alvor, og blir mer bekymret for hva de kan gjøre feil enn hva de kan gjøre positivt. Foto: Birk Pessl-Kleiven / NRK

– Det er så veldig typisk norsk. Det viser seg på klubbnivå, det viser seg på landslagsnivå - igjen. Dessverre. Jeg er stolt av å være norsk, men når det gjelder disse tingene her, så mangler vi en galskap og kynisme i oss, sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

– Blir altfor feige

– Det er klart man er skuffet akkurat nå. Det ble en tøff dag. Vi kom aldri opp på vårt beste nivå, og da viste vi at det kom til å bli tøft, sa Jens Petter Hauge til NRK etter kampslutt.

– Hva går galt i første omgang?

– Det er flere faktorer. Jeg føler at de er veldig godt forberedt. De får tatt oss veldig fort ut, kombinert med at de vet hvordan vi presser. De klarer å utnytte det veldig godt, sa vingen videre.

Det var også en skuffet Bodø/Glimt-trener som møtte TV2 etter kampen.

– Jeg synes vi spiller en førsteomgang der vi hiver bensin på deres bål. De får satt i gang sitt eget press og vi mister ballen. Vi spiller mer bakover enn fremover, sa Kjetil Knutsen til TV2.

HOVEDTRENER: Bodø/Glimts Kjetil Knutsen.

– Vi kommer ut som et bedre lag i andreomgang. Men så blir det selvfølgelig igjen en dødball vi slipper inn. Vi kommer til noe, men vi er ikke på det nivået vi hadde håpet og trodd vi skulle være på, sier han videre.

– Er det noe med inngangen man kunne gjort annerledes?

– Jeg må rett og slett bruke tid på å summere opp. Jeg skal i hvert fall ikke stå her å unnskylde noe som helst. Det blir en ujevn prestasjon, det tror jeg vi skal si.

Midtbanespiller Patrick Berg uttalte seg også til TV2 etter kamp:

– Vi blir altfor feige i førsteomgang. Vi kommer ut etter pause og tar tak i kampen. Vi spiller da som vi ønsker, men vi klarer ikke helt å komme oss til de store sjansene. Vi tar mer og mer over banespillet, men fasit etter to kamper er at vi ikke har vært gode nok, rett og slett.

TØFF BATALJE: Bodø/Glimts Patrick Berg t.h. i duell. Bak står Bodø/Glimts Håkon Evjen. Foto: NTB

– En utilgivelig feil

Problemene startet etter 25 minutter da hjemmelaget fikk straffe etter felling fra venstreback Fredrik Sjøvold, som nylig ble tatt ut på Norges a-landslag.

– Så klønete. Er det mulig? Det er Sjøvold, dessverre. Det er en nærmest utilgivelig feil, sa Torp.

– Hva skal Sjøvold oppnå der? Han er på vei ut av 16-meteren. Urutinert og klønete forsvarsspill, sa Mathisen.

– Det har vært mye på Fredrik Sjøvold nå. Han har hatt en fantastisk utvikling og blitt tatt ut på a-landslaget. Jeg er ikke ute etter å ta enkeltspillere. Vi vinner og taper som et lag, sier Knutsen.

KAMP OM BALLEN: Bodø/Glimts Kasper Høgh på kne i duell med hjemmelagets Felício Milson. I bakgrunn står Fredrik Sjøvold. Foto: NTB

Vondt ble til verre da Uros Spajic headet inn 2-0 på en corner et kvarter etter hvilen.

Da var det Bodø/Glimt og landslagets høyreback som måtte ta sin del av skylden.

– Det er Fredrik Bjørkan som nok en gang ikke er god nok på en defensiv dødball. Han er ikke våken nok. Han blir rett og slett knust i den duellen. De har slitt med fysikken til Røde Stjerne i dette oppgjøret og her blir de veldig, veldig hardt og brutalt straffet, sa Mathisen.

– Et mål som kan være verdt over 300 millioner kroner. Han vet det er et mål som kan være gull verdt, utbrøt NRKs kommentator Olav Traaen da Spajic satte inn 2-0.

SLET: Bodø/Glimts Fredrik Bjørkan i duell mot Røde Stjerne i Beograd. Foto: NTB

Store summer på spill

Deltakelse i mesterligaen ville gitt Bodø/Glimt en garantert inntekt på 27,26 millioner euro. Det tilsvarer 318,7 millioner kroner etter dagens kurs.

Mesterligaen har nemlig et nytt format fra sesongen 2024/25. Det spilles to flere kamper i gruppespillet, noe som både gir økte billettinntekter og økte inntekter fra TV-rettigheter.

I tillegg til denne garanterte summen ville klubben fått solide sportslige prestasjoner.

Hver seier i ligaspillet gir 24,5 millioner kroner, mens uavgjort gir 8,2 millioner i klubbkassen.

I europaligaen venter minst 128 millioner kroner for gultrøyene. Det inkluderer en fallskjerm på 50 millioner kroner, som klubben får av å ha røket i siste kvalifiseringsrunde til mesterligaen.

Mesterliga-drømmen endte i samme runde i 2022. Da var det kroatiske Dinamo Zagreb som ble for sterke i siste kvalifiseringsrunde.

– I denne kampen ble det for tynt, for vanskelig. Overmakten ble for stor. Det er vondt å svelge. Bodø/Glimt-spillerne, Kjetil Knutsen, de er nesten på gråten. De har det ikke godt, sa Torp etter kampslutt.