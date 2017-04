Mesterliga-drømmen brast for Leicester

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

I fjor fortryllet de en hel fotballverden da de vant Premier League mot alle odds. I år ville de gjenta suksessen, denne gangen i mesterligaen.

Men det ville seg ikke for den regjerende Premier League-mesteren. Atletico Madrid tok en tidlig ledelse, og på tross av flere gode sjanser kom aldri Leicester inn i kampen igjen.

Et mål fra Jamie Vardy var alt de hadde å svare med, og dermed gikk Atletico Madrid seirende ut av duellen.

Den spanske hovedstads-klubben har nå tatt seg til fantastiske tre semifinaler på fire år, og befester sin posisjon blant verdens største klubber.

Flott vorspiel

Det var to lag som har stått for noen av de mest oppsiktsvekkende prestasjonene de siste årene, som møttes på King Power Stadium i kveld. Atletcio, da de vant La Liga foran Real Madrid og Barcelona i 2014, og Leicesters fantastiske seriemesterskap i England i fjor.

SENDTE ATLETICO MADRID VIDERE: Saúl Ñíguez (i midten) var fornøyd etter å ha scoret målet som til slutt sendte Atletico Madrid videre i mesterligaen. Her mellom Antoine Griezmann (høyre) og Gabi (venstre) Foto: Darren Staples / Reuters

Leicester har hatt en skuffende sesong i hjemlig liga, men drømmen om seier i mesterligaen levde fortsatt før dagens returoppgjør mot Atletico Madrid. De hadde et tøft, men overkommerlig, utgangspunkt etter første kamp, som endte 1-0 i favør Atletico Madrid.

I sin første kvartfinale i mesterligaen hadde Leicester pyntet til fest med røyk-show, og papirformasjoner på tribunen før kampen.

Men selv om vorspielet var flott, leverte ikke spillerne varene på selve festen.

Umulig oppgave

Atletico Madrid kom best ut av startblokkene. Leicester manglet hærfører Robert Huth i forsvarsrekken, og det skulle de få merke i luftrommet. Klokken viste 25 spilte minutter da Felipe Luis fant Saúl Ñíguez alene på bakerste stang, med et plettfritt innlegg.

Saúl satte hodet til, og sendte ballen tilbake mot hjøret den kom fra. Dermed stod det 1-0 til Atletico Madrid, og Leicester stod ovenfor en umulig oppgave. De var nødt til å score tre mål på kanskje verdens best organiserte lag.

UTLIGNING: Jamie Vardy feirer etter å ha satt inn utligningen. Foto: BEN STANSALL / AFP

Det så umåtelig tøft ut, men knappe 15 minutter ut i andre omgang tente Jamie Vardy et lite håp. Etter flipperspill i 16-meteren til Atletico Madrid landet ballen hos nevnte Vardy, som sendte kula rett i nettaket, og utlignet til 1-1.

Likevel trengte Leicester fortsatt to mål til. Og de blåkledde hadde flere muligheter. Både Jamie Vardy og Leonardo Ulloa var farlig frempå i boksen, men klarte ikke sette ballen i nettet. Et skudd fra Riyad Mahrez gikk like utenfor, og selv keeper Kasper Schmeichel gikk opp i angrep på corner. Men det ville seg ikke, og kampen ebbet ut i 1-1.

Dermed endte det 2-1 til Atletico Madrid sammenlagt, som nå kan vente spent på 21. april, datoen når semifinalene trekkes.