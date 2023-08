– Det er vanvittig surt. Over to kamper synes jeg vi er ganske klart bedre. Det er marginer i fotball og i dette dobbeltoppgjøret her hadde vi alle marginer mot oss, sier målscorer Eirik Hestad til TV 2.

Molde la ned en tapper innsats og var lenge det beste laget i Istanbul tirsdag kveld, men tapte til slutt 1–2 borte mot Galatasaray.

Det resultatet gjør at blåtrøyene igjen må se Mesterligaen fra TV-stua hjemme.

–De har, i løpet av to kamper, to frisparkmål via muren. Det er nesten ikke til å tro. Det er så bittert. Det er bare tungt, sier Moldes Martin Ellingsen til TV 2.

Det hele utartet seg på bitrest mulig vis for den norske seriemesteren.

Molde skapte nok sjanser til å vinne kampen, men sløste bort en rekke gode muligheter på Rams Park.

– Vi ser at vi har noe her å gjøre. De har enkeltspillere. Vi har lag. Summen av de elleve - prestasjonsmessig er vi sterkere enn dem over to kamper. Og så har de enkeltindivider og litt udyktighet fra vår side som avgjør det, mener Moe.

VAR-drama

Superstjernen Mauro Icardi scoret på et straffespark allerede etter fire minutter, før Eirik Hestad utlignet til 1–1 25 minutter før slutt.

Ti minutter før slutt trodde imidlertid Veton Berisha, 30-millionersmannen, at han hadde sendt kampen til ekstraomganger med en sen scoring. Men målet ble annullert for offside.

– Med VAR orket jeg ikke å juble engang. Jeg tar ingenting på forskudd lenger. Når jeg ser en ball gå over streken er det bare å vente på å sjekke om det er mål, sier Hestad og legger til at den så mistenksom ut fra hans vinkel.

I stedet var det vertene, som mot spillets gang, økte til 2–1 da et frispark fra Angelino traff Martin Ellingsen, endret retning og havnet i nettet.

Det var rett og slett ikke Moldes kveld.

– Dessverre er det til syvende og sist dyktigheten i begge boksene som avgjør det, sier Moe.

Erling Moe kan være fornøyd med mye av det Molde presterte i Istanbul tirsdag kveld. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

16. året på rad

Dette er det 16. året på rad Mesterligaen spilles uten norsk deltakelse.

Ikke siden Rosenborg var med i 2007/08-sesongen har et lag fra Norge spilt gruppespill i verdens gjeveste og mest prestisjetunge turnering.

Selv om det ikke blir Mesterliga-gruppespill på Aker Stadion denne høsten, kan moldenserne se frem til det nest beste alternativet:

Europaligaen.

Kan møte storlag

Når gruppespillet trekkes 1. september, vil Erling Moe og hans menn være sikret motstand av internasjonal svært høy klasse også der.

Liverpool, Brighton, West Ham, Real Betis, Villarreal, Marseille, Roma og Sporting er bare noen av de knallsterke motstanderne som kan komme på besøk til Aker stadion denne høsten.

Slik spilles gruppespillet i Europaligaen Ekspander/minimer faktaboks Kampdag 1: 21. september 2023

Kampdag 2: 5. oktober 2023

Kampdag 3: 26. oktober 2023

Kampdag 4: 9. november 2023

Kampdag 5: 30. november 2023

Kampdag 6: 14. desember 2023 Kilde: Uefa.com

Og selv om Mesterligaen hadde vært enda mer lukrativt, blir det klingende mynt i kassa også av å spille i Europaligaen.

Molde får allerede utbetalt rundt 57 millioner kroner i bonus for å ha kommet til playoffrunden i Mesterligaen.

I tillegg får Molde, og de 31 andre klubbene som kvalifiserer seg til gruppespillet i Europaligaen, rundt 43 millioner i bonus hver.

Sikret 100 mill.

Molde er med andre ord sikret rundt 100 millioner kroner for å sin deltakelse i den nest gjeveste turneringen, viser offisielle tall fra Uefa.

I tillegg, for hver seier i Europaligaen, vil Molde få utbetalt 7,3 millioner kroner, og for hver uavgjort kommer 2,4 millioner inn på konto. Molde skal spille seks kamper i gruppespillet.

Vinnerne av gruppespillet får i overkant av 12 millioner kroner. Andreplass får 6,3 millioner.

Attpåtil kommer billettinntekter, TV-penger og koeffisientutbetalinger i tillegg til summene over. Molde vil dermed være sikret godt over 100 millioner kroner allerede, før en eneste kamp er spilt i Europaligaens gruppespill.

Straffe, sjansesløseri og skadebonanza

Selve kampen i Istanbul tirsdag kveld begynte lovende, med to store Molde-sjanser. Først fikk Magnus Wolff Eikrem ballen i beina på 30 meter da keeper var på bærtur, men Molde-kapteinen beholdt ikke ro nok til å fininnstille siktet og skjøt utenfor fra langt hold.

Minuttet senere kontret Molde, landslagsuttatte Emil Breivik spilte fri Ola Brynhildsen, men dessverre for blåtrøyene skjøt han over fra 10 meter.

Det ble en hektisk start på kampen, for kampen var bare fire minutter gammel da Galatasaray fikk straffe da Martin Ellingsen rev ned Mauro Icardi i boksen.

– Straffesparket er greit. Det er bare dårlig av meg, sier Ellingsen til TV 2.

Nevnte Icardi var sikker som banken og satte inn 1–0 fra krittmerket.

Og brått var Moldes maraton omgjort til et ultraløp.

Måtte bytte to med skade

Verre for Molde ble det etter et kvarter. Erling Knudtzon og Markus Kaasa skallet i en duell og begge gikk ned for telling. Knudtzon fossblødde og var tydelig rystet av smellen.

Etter nesten ti minutter med behandling måtte både Knudtzon og Kaasa byttes ut til fordel for Eirik Hestad og Mathias Løvik.

Kort tid senere skulle nettopp Hestad få en enorm mulighet til å utligne. Han fikk ballen foran mål i strålende posisjon, men var neppe klar over hvor god tid han hadde.

Avslutningen ble derfor ikke god nok, og Fernando Muslera reddet forholdsvis enkelt til corner.

Norske lags forsøk på å nå Mesterligaen siden 2007: Ekspander/minimer faktaboks I 2007 kvalifiserte Rosenborg seg til gruppespillet i Mesterligaen etter å ha slått Astana og Tampere i kvaliken. Siden da har det blitt 15 norske nedturer. Se bare her: 2008: Brann røk ut mot Marseille i tredje kvalifiseringsrunde. 2009: Stabæk røk ut mot FC København i tredje kvalifiseringsrunde. 2010: RBK røk ut mot FC København i playoff. 2011: RBK røk ut mot Viktoria Plzen i tredje kvalifiseringsrunde. 2012: Molde røk ut mot Basel i tredje kvalifiseringsrunde. 2013: Molde røk ut mot Legia Warszawa i tredje kvalifiseringsrunde. 2014: Strømsgodset røk ut mot Steaua București (nå FCSB) i andre kvalifiseringsrunde. 2015: Molde røk ut mot Dinamo Zagreb i tredje kvalifiseringsrunde. 2016: Rosenborg røk ut mot Apoel i tredje kvalifiseringsrunde. 2017: Rosenborg røk ut mot Celtic i tredje kvalifiseringsrunde. 2018: Rosenborg røk ut mot Celtic i andre kvalifiseringsrunde. 2019: Rosenborg røk ut mot Dinamo Zagreb i playoff. 2020: Molde røk ut mot Ferencváros i playoff. 2021: Bodø/Glimt røk ut mot Legia Warszawa i første kvalifiseringsrunde. 2022: Bodø/Glimt røk ut mot Dinamo Zagreb i playoff. 2023: Molde i playoff. Må slå Galatasaray tirsdag kveld for å kvalifisere seg.

Hestad-scoring

Andre omgang begynte slik første omgang lenge var, med et offensivt Molde-lag som skapte farligheter foran mål. Og denne gangen traff Eirik Hestad bedre da han utlignet til 1–1 med en kontant avslutning etter fint Molde-spill 66 minutter ut i kampen.

Dermed hadde romsdalingene en snau halvtime på seg å score et mål til som ville utlignet oppgjøret sammenlagt.

Et snaut kvarter før slutt fikk innbytter og millionmannen Veton Berisha en gigantisk sjanse til å score. Han kom alene med Muslera, men fra skrått hold ble avslutningen reddet ut til corner.

VAR-annullering

Ti minutter før slutt trodde Berisha han hadde sendt Molde opp i 2-1, men på dramatisk vis ble målet korrekt annullert for offside.

I stedet var det altså Angelino som avgjorde kampen med et frispark fra langt hold på overtid.

Dermed endte det 2-1, et resultat som trolig vil irritere moldenserne i lang tid. Det norske laget hadde fortjent bedre.