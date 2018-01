Mesterlig Lundby vant selv om bindingen løsnet

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Dette er helt vanvittig, sier gjestekommentator Anette Sagen om Lundbys storseier.

Hopperen vant med 30,2 poeng ned til Yuki Ito. Med det sikret hun seg nok en utklassingsseier i Zao i Japan. Fredag vant hun med over 40 poeng.På fire renn i Japan står hun med fire seirer. I verdenscupen har hun nå fem strake seirer.

– Det føles veldig, veldig bra. Det er nesten helt uvirkelig. At jeg tar fire av fire er jo helt vilt, sier Lundby etter seieren.

Bindingen løsnet

Men det kunne gått gærent på søndag. Forholdene i Zao var svært krevende, og rennet ble stadig utsatt. Arrangøren brukte halvannen time på å gjennomføre 1. omgangen grunnet dårlig vær.

Nysnøen la seg i unnarennet, og gjorde det vanskelig å lande. Særlig nær du hopper bakken ned, slik som Lundby gjorde. I 1. omgang landet Lundby på 97 meter, 6,5 meter lenger enn Ito, som var nest lengst.

Så gikk hun nesten på trynet.

– Jeg landet ute på siden, og det lugget litt i nysnøen. Bindingen løsnet, men jeg klarte å stå. Ellers hadde jeg tapt en del poeng. Heldigvis klarte jeg å holde meg på beina, sier Lundby.

Uværet fortsatte i Zao i finaleomgangen. Det var stadig utsettelser, og hopperne på toppen la seg under flere dyner for å holde varmen.

Det hjalp tydeligvis; Lundby leverte søndagens lengste hopp med 101 meter, og sikret seieren.

– Det var krevende forhold, sier Lundby.

GLAD: Maren Lundby er i superform. Her fra rennet i Hinterzarten. Foto: Felix Kaestle / AP

Ingen OL-hvile

Det gjenstår to verdenscuphelger før hoppdamene gjør seg klare for OL. Førstkommende helg er det to renn i Ljubno. Deretter er det to renn i Hinzenbach, som blir OL-generalprøven.

– Nå er hun i alle fall OL-favoritt, sier NRKs kommentator Ingrid Sørli Glomnes.

23-åringen står med fem strake verdenscupseirer, men har ingen planer om å hvile seg i OL-form.

– I rennene før OL skal jeg fortsette å jobbe på. jeg vil fortsette den gode flyten, så jeg vil gjerne konkurrere i alle rennene.