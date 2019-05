Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

For på stillingen 1-0 til Barcelona, men i en periode hvor Liverpool hadde dominert store deler av andreomgangen på Camp Nou, bestemte Lionel Messi seg for å sette sitt preg på kampen.

Først etter 76 minutter da han regisserte et angrep som så ut til å «bare» ende i et tverrliggerskudd fra Luis Suárez. Men returen havnet i beina på Messi selv. Foran åpent mål satte han inn 2-0.

Syv minutter senere skulle han spille hovedrollen igjen. Denne gangen på frispark. Messi stilte seg opp og skrudde ballen rett i krysset. Det var hans 600. mål for klubben.

– Det er utrolig. Han gjør det bra, han er motivert, selvfølgelig ønsker vi å vinne, og han kan avgjøre kampen på egenhånd. Det var et utrolig frispark, målet før var også veldig bra. Selvfølgelig handler ikke alt om ham, men han var stor i dag, sier Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen til Viasat om Messis prestasjon.

BLE HYLLET: Lionel Messi etter Barcelonas 3-0-scoring mot Liverpool. Foto: SUSANA VERA / Reuters

Messi advarer før returen

Messis egen respons på scoringen var å ta helt av ute på banen. Han jublet som besatt og tok deretter imot hyllesten fra supporterne mens han satt på gresset.

Så stormet lagkameratene til. Etter jubelen knyttet han neven i luften og viste tydelig hvor mye målene og 3-0-ledelse betydde for ham. Det resultatet stod seg også til slutt.

– Vi er vant til å få motstanderne til å løpe mye, men i dag ble vi tvunget til å gjøre det selv. Det ga kampen en uvanlig rytme. Jeg er veldig fornøyd med utfallet, men dette er ikke over. Anfield er en fantastisk arena med mye historie, sa Messi i et intervju vist på Viasat, ifølge NTB.

Stolt og skuffet Klopp

Liverpool-manager Jürgen Klopp var naturligvis svært skuffet over tapet. Hans menn skapte en rekke sjanser og overfor Viasat poengerte han at også engelskmennene var nære å score.

– Guttene spilte en fantastisk kamp, sier han, og slår fast at de som ikke så kampen og ser at resultatet ble som det ble, de vil tenke «åh typisk».

– Men så du den, så tenker du at det var en fantastisk kamp. Og vi hadde vår del av æren for det. Vi ga dem problemer, vi spilte bra, men klarte ikke å avslutte. Når vi ikke gjør det, så blir det vanskelig. 3-0 er ikke bra. Men det er sånn det er, sier Klopp til kanalen.

SKUFFET: Liverpools Jürgen Klopp etter tapet mot Barcelona. Foto: ALBERT GEA / Reuters

Intens start

Det var knyttet enorme forventninger til gigantoppgjøret mellom de to lagene – og kampen innfridde så til de grader. Hjemmelaget satte tonen fra start. Allerede etter tre minutter kunne katalanerne tatt ledelsen dersom Ivan Rakitic hadde funnet Arturo Vidal på åpent mål.

Og med en slik nerve fortsatte det. Med potensielle straffesituasjoner i begge ender, men med Barcelona som det førende laget.

Suárez lurte Matip og van Dijk

Derfor var det ikke helt ufortjent at de tok ledelsen etter 26 minutter. Vidal vendte spillet over på Coutinho. Han la igjen til Jordi Alba, som rullet ballen fremover og hamret inn et innlegg langs bakken.

Bak ryggen på Joël Matip og Virgil van Dijk hadde Luis Suárez startet sitt innløp. Med en fantastisk følsom berøring på innlegget skled han ballen i mål til 1-0-ledelse.

SØRGET FOR LEDELSE: Luis Suárez sklir inn 1-0 mot Liverpool. Foto: Manu Fernandez / AP

Mané nære

Etter dette fortsatte Barcelona å trykke gjestene voldsomt tilbake. Ikke rart. Angrepsspillet var av ypperste klasse onsdag kveld på Camp Nou. Det skal sies at Liverpool hadde den aller største sjansen før pause. Jordan Henderson fant Sadio Mané i bakrom. Han var plutselig helt alene med keeper, men avsluttet – av alle ting – over mål.

Dermed stod 1-0 seg til lagene gikk i garderoben.

Noe overraskende var det Liverpool som var soleklart beste i innledningen av andre omgang og stod for det første kvarterets tre største og eneste sjanser.

Store Liverpool-sjanser

Først et skudd fra James Milner og deretter fra Mohamed Salah. Begge gangene måtte keeper Marc-André ter Stegen ut i full strekk. Så, etter en snau time, fikk Milner muligheten fra 10-12 meter igjen, men skuddet gikk rett på keeper.

Men etter 75 minutter viste den største stjernen seg frem. Messi scoret først på åpent mål, så på frispark.

Selv om bortelaget hadde noen enorme sjanser etter dette, så stod 3-0 seg til slutt. Og dermed har Messi på egenhånd skaffet Barcelona et strålende utgangspunkt før returen i England neste uke.