Messi og Rapinoe ble kåret til årets spillere av FIFA

FIFA-prisene ble delt ut i Milano, i den berømte operaen Teatro alla Scala. Det var som vanlig mye glamour og mange stjerner samlet til den prestisjetunge prisutdelingen, men anledningen ble også brukt til å ta opp problemer i fotballen.

Tok opp rasisme, homofobi og like lønninger

Da prisen av årets beste spiller skulle deles ut tok FIFA-president Gianni Infantino talerstolen. Han brukte anledningen til å ta opp et viktig tema.

– I kveld er en kveld for feiring, men vi burde også reflektere litt. Jeg vil si dette i Italia, i mitt hjemland. I går skjedde det igjen en rasistisk hendelse i den italienske ligaen. Dette er ikke akseptabelt. Vi må si nei til rasisme. Nei til rasisme i fotball, nei til rasisme i samfunnet, men vi må ikke bare si det, vi må kjempe mot det. Vi må sparke rasisme ut av fotballen og ut av samfunnet.

Lionel Messi ble som mange ganger før kveldens store mann da han vant prisen som årets beste spiller. Juventus-spissen Cristiano Ronaldo, som var tatt ut til årets lag og nominert til årets spiller, glimret med sitt fravær. Debatten om hvem av Messi og Ronaldo som er best er ofte en diskusjon blant fotballsupportere, Barcelona brukte prisen i dag til å komme med en klar melding.

På kvinnesiden ble det VMs toppscorer Megan Rapinoe som tok hjem prisen som FIFAs beste spiller. Rapinoe vant også gullstøvelen og gullballen under VM i Frankrike i sommer.

– Tro meg, denne sommeren markerer et vendepunkt for kvinnefotball. Vi vil få den til å skinne på toppnivået. Vi vil investere, vi vil lage nye konkurranser og sørge for at kvinnefotballen står likt med herrefotballen på alle nivåer, sa FIFA-presidenten før han overrakte prisen til Rapinoe.

I talen tok prisvinneren opp historier i fotballen som har preget henne. Hun nevnte blant annet fotballstjernene Raheem Sterling og Kalidou Koulibaly, som begge har tatt opp rasistiske hendelser som har hendt dem. Den amerikanske toppscoreren snakket også om den iranske kvinnen Sahar Khodayari, som tok sitt eget liv etter å ha fått vite om en mulig fengselsstraff etter å ha sneket seg inn på en fotballkamp utkledd som en mann.

– Dette er historier som inspirer meg, men de gjør meg også litt trist og skuffet. Jeg føler om vi virkelig vil ha meningsfull forandring så må alle andre, utenom Sterling og Koulibaly, være like rasende for rasistiske hendelser som dem. Alle andre må bli like rasende for homofobi som LHTB-spillere (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner). Hvis alle andre blir like rasende for like lønninger, eller mangelen på det, som det kvinner blir. Det vil være mest inspirerende for meg.

Stor Liverpool-kveld

Liverpool hadde en historisk god ligasesong, selv om det ikke endte med seriegull, og gikk helt til topps i mesterligaen forrige sesong. Det har ikke gått ubemerket hen og Liverpool hadde tre spillere blant de ti beste nominert til årets spiller.

Selv om ingen Liverpool-spillere nådde helt opp til den gjeveste prisen ble det likevel flere priser til det engelske laget. Jürgen Klopp tok prisen for årets trener og den brasilianske sisteskansen Alisson Becker vant prisen for årets keeper.

– Jeg må takke laget. Som trener er du aldri bedre enn laget ditt, sa Klopp, som vant prisen i kamp med Premier League-kollegene Pep Guardiola (Manchester City) og Mauricio Pochettino (Tottenham).

BESTE TRENERE: Jill Ellis og Jürgen Klopp tok hjem prisene for årets trenere. Foto: Antonio Calanni / AP

Hegerberg var nominert

Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen var blant de tolv nominerte til kvinnenes spillerpris, men de tre som gikk videre til mandagens «finale» var Megan Rapinoe, Lucy Bronze og Alex Morgan.

Hegerberg var også blant de tre kandidatene til prisen «årets spiller» utdelt av Det europeiske fotballforbundet (UEFA), men 24-åringen måtte da se seg slått av Lyon-venninnen Lucy Bronze.

Dette er prisene:

Årets keeper kvinner: Sari Van Veenendaal, Atlético Madrid og Nederland.

Årets trener kvinner: Jill Ellis, USA.

Årets spiller kvinner: Megan Rapinoe, Seattle Reign FC og USA.

Årets lag kvinner: Sari van Veenendaa, Lucy Bronze, Nilla Fischer, Kelley O’Hara, Wendie Renard, Julie Ertz, Amandine Henry, Rose Lavelle, Julie, Marta, Megan Rapinoe

Årets keeper menn: Alisson Becker, Liverpool og Brasil.

Årets trener menn: Jürgen Klopp, Liverpool.

Årets lag menn: Alisson Becker, Matthijs De Ligt, Sergio Ramos, Virgil Van Djik, Marcelo, Luca Modric, Frenkie de Jong, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Eden Hazard, Cristiano Ronaldo

Årets spiller menn: Lionel Messi, Barcelona og Argentina.

Årets fair play pris: Marcelo Bielsa, Leeds United.