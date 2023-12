Messi Mania

I miniserien på Netflix som kom ut i oktober, sitter David Beckham aldri stille.

«Beckham» viser hans liv med Victoria, kjent som Posh Spice fra Spice Girls. Hun vil slå seg til ro. Han jager alltid noe nytt. Når han legger opp som fotballspiller i 2013, tror Victoria at de skal leve lykkelig i Manchester.

David setter seg på et fly til Miami.

– Fotball er som en rus, sier Eric Cantona i serien.

Cantona spilte med Beckham for Manchester United på 90-tallet, da de ble hyllet av flere titalls tusen fans hver uke. Nå forklarer Cantona hvorfor så mange spillere sliter med livet etter karrieren.

– Når du legger opp, har du ikke lenger adrenalinet. Vi kjenner det fysiologisk, sier Cantona.

Noen jager adrenalinet med drikking og gambling. Cantona har valgt film og musikk. En annen lagkamerat, Gary Neville, er blitt investor og TV-ekspert.

– Jeg tror alle fotballspillere er avhengige. Vi må ha noe, sier Neville.

I dokumentaren vil Beckham starte en fotballklubb i USA. Han forteller regissøren at han fløy til Miami dagen etter at han la opp.

– Dagen etter? spør regissøren.

– Jeg ville ikke sitte stille, sier Beckham.

Den flyturen starter en blockbuster-historie som fortsatt pågår. Vi kan fortelle den i fem scener. Men for en gangs skyld må Beckham gi fra seg hovedrollen.

SCENE 1: – MESSI KOMMER!!

Telefonen vibrerer.

Klokken er fem på morgenen, 7. juni 2023, og Beckham er i Tokyo med familien.

– Seriøst?! Slå den av! sier Victoria.

Meldingene pøser på.

Det er 10 år siden Beckham tok flyet til Miami. Hele denne perioden har han drømt om en signering som noen mener vil være den største i USAs fotballhistorie: Å hente Lionel Messi til hans nye klubb, Inter Miami.

VERDIFULL: Seks drakter som Lionel Messi brukte under Qatar-VM i fjor skal senere i november selges av det velrenommerte auksjonshuset Sotheby's. Foto: Natacha Pisarenko / AP

I fire år har Beckham prøvd å lokke Messi dit. Nå er Messi snart 36, han har vunnet alt som er, og han vil bytte beite. De gode nyhetene er at Messi elsker Miami, som er varm, glamorøs og full av søramerikanere. De dårlige nyhetene er at Messi jaktes av Barcelona samt styrtrike lag fra Saudi-Arabia. Og at Inter Miami er et av de svakeste lagene i Major League Soccer (MLS).

Ryktene om det nærmest umulige kuppet har svirret i lang tid. I Miami er fansen skeptisk, sier Kristian Duran, som driver Inter Miami-podkasten Battered Herons.

– Mange tenkte bare «aldri i verden», sier Duran til NRK.

Men i Tokyo fortsetter mobilen å vibrere.

– Noe har skjedd her, sier Beckham.

Han tar på seg brillene, sjekker telefonen ... og så ser han det:

– MESSI KOMMER!!

På sosiale medier har Messi bekreftet at han skal til Miami. Beckham sier at nyheten utløste noe han trodde han aldri skulle få oppleve igjen.

– Jeg hadde samme følelse som da jeg gikk ut på Old Trafford eller Wembley, sier Beckham til nettsiden The Athletic.

Mer enn én måned senere blir Messi presentert foran Inter Miami-fansen ved siden av en rørt Beckham.

– Dette er en drøm som går i oppfyllelse, sier Beckham.

STOR STÅHEI: Lionel Messis inntreden i MLS gikk ikke stille for seg. Foto: Rebecca Blackwell / AP

Supporterne tror knapt det de ser.

– Vi snakker om David Beckham ganger én million, sier Duran.

– Virkelig?

– Åh, absolutt. Det var stort at Beckham kom til MLS, men her snakker vi om en av tidenes beste.

I 2007 sjokkerte Beckham fotballverden ved å dra til LA Galaxy for å gjøre «soccer» stort. MLS lokket ham fra Real Madrid ved å gi ham sjansen til å én dag opprette en ny klubb i ligaen for «bare» 25 millioner dollar. Da Beckham la opp, fløy han rett til Miami for å akseptere tilbudet.

Det tar tid å skape en ny klubb. Først i 2018 annonserte han stiftelsen av Inter Miami, byens første fotballag på 17 år.

– Jeg tror Miami trenger en stjerne, sa Beckham.

Så kom problemene. Beckham fikk ikke spillerne eller trenerne han ønsket. Han slet med å finne tomt til et nytt stadion. Klubben fikk bot og straff for brudd på finansielle regler. På banen var resultatene håpløse. Men i kulissene jobbet Beckham med et prosjekt han visste ville snu alt på hodet over natta.

I 2019 fløy han til Barcelona for å møte Messi og faren, Jorge.

Beckham dro dit med sine medeiere, José og Jorge Mas, to lokale rikinger. Trioen fra Miami sa at de hadde elsket om «Leo» kom til Miami. Jorge Messi visste hva Beckham hadde gjort for fotball i USA, og så for seg at hans sønn kunne utrette noe lignende.

Brødrene visste dette, for Jorge Mas spurte Leo:

– Hvor mange ganger i livet får du sjansen til å endre en sport?

SCENE 2: – KUNNE IKKE TRO DET JEG SÅ

Et helikopter flyr over banen. Mer enn 500 journalister har søkt om plass. De 200 heldige som har fått komme inn, er der ikke for å se årets største kamp.

De skal følge Messis første treningsøkt for Inter Miami.

– Jeg kunne ikke tro det jeg så, sier Felipe Cardenas til NRK.

Han dekker Inter Miami for The Athletic, og husker oppmøtet da Messi først kom ut på gresset.

– Alle verdens øyne var festet på USA og MLS. Vi måtte være der, sier Cardenas.

Allerede før Messi har sparket en ball, gliser Inter Miami. Ett døgn etter at Messi skrev under, hadde klubbens følgere på Instagram gått fra 1 til 6 millioner. Den rosa trøyen med «MESSI 10» ble årets mest solgte i nettbutikken til MLS etter 45 minutter, og den mest solgte i nettsidens historie etter tre dager. Nå mener Jorge Mas at MLS kan bli en av de to største ligaene i verden.

Samtidig sier Apple at de skal lage en dokumentar kalt «Messi Meets America» (ute i oktober). Før signeringen har de inngått en global avtale med MLS om å strømme kampene det neste tiåret i bytte mot 2,5 milliarder dollar.

– Dette er ikke bare en gave til Miami. Det er en gave til USA, sier Beckham til den britiske avisen The Times.

DET STORE NAVNET: Lionel Messi pryder drakter over hele USA. Foto: MIKE EHRMANN / AFP

Få har gledet seg så mye til Messis debut som Beckham. Han har vært med på å gjøre ferdig et stort Messi-maleri på en husvegg i Miami. De første dagene etter at Messi har dukket opp, møter Beckham opp på treningsfeltet hver morgen klokken syv.

– Jeg ville bare vite at det var ekte, sier Beckham.

Skulle bare mangle, sier Duran:

– Vel, hvordan kan han ikke være der? Aldri i verden om han går glipp av det. Om jeg er ham, så legger jeg alle andre planer på is og dedikerer hele uken til å være der, sier Duran.

Fire dager senere gjør Messi sin debut. Inter Miami spiller hjemme mot Cruz Azul i Leagues Cup, en turnering mellom lag fra USA og Mexico. Messi kommer inn fra benken etter 54 minutter. Stillingen er 1–1 med få sekunder igjen av kampen når Inter Miami får et frispark like utenfor straffefeltet.

Messi tar det.

Foto: MIKE EHRMANN / AFP

Noen har fryktet at Messi skal slite i starten.

Cardenas er en av dem som lurer på om han vil være motivert, om han vil tilpasse seg forholdene, om han vil kunne spille med lagkamerater som er langt unna nivået til eliten i Europa, eller om han bare blir misfornøyd med alt.

– Jeg trodde at dette kunne gå skikkelig ille for alle, sier Cardenas.

I debuten virker det ikke slik. Messi skrur ballen over muren og i krysset. På tribunene går folk berserk, foran skjermene jubler fansen, og Inter Miami vinner 2–1.

– Det kunne ikke vært skrevet bedre, sier Duran.

Foto: David Santiago / AP

Over hele verden går nyheten. På YouTube sees målet flere millioner ganger.

– Folk sa han ville trenge tid for å slå seg ned, sier Beckham til The Times.

– Det tok ham noen sekunder.

SCENE 3: – VELKOMMEN, BROR

Messi hever troféet og kastes opp i luften.

Det er 20. august og han har ført Inter Miami til topps i Leagues Cup, og med 10 mål på syv kamper. I fire uker har han danset seg gjennom forsvar til applaus og hyllest. Laget som sto med seks kamper uten seier før Messi kom, har nå vunnet en tittel.

Ute på gresset gir Beckham ham en solid klem.

– Det er litt som å være på en VM-finale. Jeg tror vi alle kommer til å huske Messi i USA, sier Cardenas.

GODT FORHOLD: David Beckham viser ofte sin glede over at Messi har ankommet klubben hans. Foto: TIM NWACHUKWU / AFP

Kommersielt har Messi snudd Inter Miami på hodet. Billettene til hans første bortekamp, mot FC Dallas, forsvant på 10 minutter. Noen ble solgt svart for rundt 100.000 kroner. Journalisten Graham Ruthven har skrevet at Messi spiller hjemme selv når han spiller borte, fordi nøytrale fyller tribunene med rosa.

Så mange fans vil løpe inn på banen for å møte Messi, at han har en livvakt som følger ham opp og ned langs sidelinjen, som en linjedommer, klar til å gripe inn.

Journalister må nå gjennom metalldetektorer for å komme inn på treningsfeltet. På pressetribunen har klubben revet ut lenestolene for å få plass til flere. Om det fortsatt er fullt, blir journalister henvist til vanlige seter.

Michelle Kaufman, som har dekket sport for Miami Herald siden 90-tallet, forteller avisen The Guardian at hun har dekket seks VM og 14 OL.

– Jeg har aldri sett noe sånt som «Messi Mania», sier Kaufman.

Like ved Inter Miamis benk ligger VIP-seksjonen. Før Messi gjorde sin debut, hilste han på LeBron James, verdens største basketballstjerne.

– Velkommen, bror, skrev LeBron på Instagram.

På tribunen den dagen satt også Kim Kardashian, Serena Williams og Marc Anthony. Kardashian har en sønn som elsker fotball, og det er ingen hemmelighet hvem favoritten er. Da Messi skulle innpå, fulgte Kim, Serena og LeBron med fra de første radene med mobilene oppe.

FOTOOBJEKT: De fleste vil forevige møtet med verdens trolig beste fotballspiller gjennom tidene. Foto: MIKE EHRMANN / AFP

For en gangs skyld var det de som var fans av noen andre.

De er ikke alene i Messis fanklubb. Da Miami spilte mot LA Galaxy i Los Angeles i september, dukket denne gjengen opp:

– Leonardo DiCaprio

– Will Ferrell

– Prins Harry

– Magic Johnson

– James Harden

– Owen Wilson

– Selena Gomez

Og flere. Hele listen over de som møtte opp, har du her.

Cardenas tror Messi snart blir et av USAs mest kjente fjes.

– Jeg forventer å se ham i Superbowl-reklamer, musikkvideoer, kanskje til og med i en Hollywood-film, sier han.

Selv om Messi sier at han bare er i Miami for å spille fotball, tror Cardenas han er klar over ansvaret han har overfor fotball i USA. Mange stjerner har kommet fra Europa med pomp og prakt, uten å levere på banen.

– Både Beckham og Jorge Mas sa at Messi var der for å vinne ting. Men det hørtes ut som en typisk ting man bare sier, sier Cardenas.

– Men så fort Messi begynte å spille, så du en fyr som la veldig mye i det.

FOTBALL I VEKST: MLS har fått en boost siden Messis ankomst. Foto: Jon Durr / Reuters

Messi virker spesielt motivert i Leagues Cup, selv om troféet, sammenlignet med det han har vunnet fra før, er like gjevt som en marsipangris.

– Han har alltid vært besatt av å vinne ting, men nå var han besatt her i USA. Og det har åpnet øynene hos mange, sier Cardenas.

– Messi bryr seg. Det er det viktigste han har gjort her.

SCENE 4: – DET KNUSER HJERTET MITT

Messi byttes ut med 12 minutter igjen. Inter Miami leder 4–0.

Noen fans reiser seg og går hjem.

– Det var et lite sjokk, sier Duran.

Han er blant dem som har støttet Inter Miami siden starten i 2020. Han har sett mye endre seg. Før kunne de møte opp ved gjerdene for å se spillerne spasere til stadionet før kamp. Nå er trykket så stort at spillerne reiser med buss – hele 140 meter. En annen fan, Mike Longin, sier at han tok en øl med Beckham for noen år siden. Det virker utenkelig nå.

– Vi var en ung klubb, og vi ble voksne over natta, sier Longin til The Guardian.

At noen fans drar hjem så fort Messi er byttet ut, kan svi for de som bryr seg om laget.

– Det knuste hjertet mitt, sier Longin.

Duran er mer pragmatisk.

– Vi snakker om Messi her, sier han.

Duran tror at noen dro i starten fordi de ikke kjente resten av laget. Han sier at nesten alle nå blir til kampene er slutt, fordi de har knyttet tettere bånd til Messis lagkamerater. Men Duran har merket Messi-effekten på andre vis. Neste år må han ut med dobbelt så mye for å beholde sesongbilletten.

Han har venner som må ut med fire ganger så mye. Fans som har fulgt laget gjennom den magre starten, prises ut når det endelig svinger. Flere klager, men Duran er realistisk.

– Økte priser er en del av spillet, sier Duran.

Inter Miami vil tjene mens de kan. Det samme vil Don Garber, sjefen for MLS, som sier at han «ikke kan overdrive» hvor viktig Messi har vært for ligaen.

Taylor Twellman, en av USAs fremste TV-eksperter, mener at Messi er enda viktigere for landets fotball enn Pelé. Pelé ble den første superstjernen som kom til USA, i 1975, men da het det North American Soccer League, nivået var grusomt, og ligaen kollapset ni år senere. Selv da Beckham dukket opp i MLS i 2007, spilte han på baner som var markert med linjer for amerikansk fotball.

PELE: En av USAs fremste TV-eksperter mener at Messi er enda viktigere for landets fotball enn Pelé. Foto: Anonymous / AP

Nå, mener Twellman, er MLS i en posisjon til å utnytte Messi. Strukturen og fasilitetene er bedre. Avtalen med Apple sprer kampene ut i verden.

Neste sommer skal USA arrangere Copa América, det søramerikanske mesterskapet, hvor Messis Argentina er favoritter. I 2026 skal USA by på VM. Miami er vertsby i begge turneringene. Cardenas tror at det Messi oppnår før Copa América, vil være en stor del av hvordan turneringen selges.

Men hva skjer når Messi drar?

Det er den store utfordringen, sier Cardenas. Messis avtale løper ut i juni 2025. Skal MLS virkelig bli stor, sier han, er de neste 18 månedene viktige.

– Akkurat nå er folk fortsatt i vantro over at han er her. Så en mulig nedside kan være at om han ikke lykkes videre, hva gjør det for ettermælet hans i MLS? Vinner han flere titler før han drar? Drar han med bare den ene? Vil folk utnytte denne muligheten til å spre sporten?

– Om svaret er nei, så blir det et stort minus.

Duran frykter at flere fans snur ryggen til Inter Miami når Messi drar. Og da er det ingen garanti for at de som bryr seg om laget, og som er blitt priset ut, vender tilbake. I 2025 får Inter Miami en ny storstue med plass til 25.000.

– Vil de virkelig ha et stadion som er en fjerdedel fullt? spør Duran.

STJERNEPAR: David og Victoria Beckham har kastet glans over fotball i USA. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

SCENE 5: – SLIK ER DET MENT Å ENDE

Vi hopper tilbake i tid. Messi står ved ballen i debuten, klar til å ta frisparket. På sidelinjen ser Beckham på med høy puls.

Beckham har blitt mer synlig på tribunen siden Messi kom. Han og Victoria har spist middag med Messi og Antonella, og i løpet av kampene har de to konene klemt hverandre. Cardenas sier at Inter Miami kan endre Beckhams status i USA.

– Da han kom hit i 2007, og jeg sier dette med all respekt ... så anså mange amerikanere ham simpelthen som ektemannen til Posh Spice, sier Cardenas.

– Eller han var en Calvin Klein-modell. Eller han var en utenlandsk fotballspiller, om man fulgte med på fotball. Men utenom det var han ikke noe spesielt. I boblen som er fotball i USA, er han en av de viktigste i historien. Men utenfor boblen er han mest kjent for det kommersielle og produktene han støtter.

– Så det at han har fått tak i Messi, og at han nå igjen er en viktig del av amerikansk idrett, tror jeg knytter ham til et nytt publikum i USA.

Mot slutten av dokumentaren står Messi ved ballen. Han curler den i mål, og så ser vi Beckhams reaksjon like ved sidelinjen. Han gliser, slår ut med armene, tar en piruett, og gir Victoria en klem. Han er rød i fjeset av begeistring.

Så ser Beckham mot kameraet, trekker på skuldrene, rister lett på hodet, og gir oss et blikk som om han vil si: Kan dere tro det?