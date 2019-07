– Dommerne har gjort så mye dumt og rart i årste Copa America, men i denne kampen ble ikke VAR engang konsultert, freste Argentinas superstjerne etter 0-2 for Brasil i semifinalen i natt.

Så sterke Messi-utbrudd er sjelden vare, men i natt tok han virkelig bladet fra munnen.

– CONMEBOL (det søramerikanske fotballforbundet) må gjøre noe med disse dommerne som tar parti for ett av lagene. Sannheten er at vi spilte godt, derfor er det ekstra trist når det ender slik, sa Messi. Han mener at dommeren ikke viste Argentina respekt.

Ville ha to straffespark

Den mest omdiskuterte episoden var da Sergio Agüero tilsynelatende ble felt, men dommeren lot spillet gå. Sekunder senere scoret Roberto Firmino Brasils andre mål.

Seinere i kampen havnet også Nicolas Otamendi i bakken etter en duell, men igjen avviste dommeren Argentinas krav om straffe.

Gabriel Jesus ble kampens frontfigur med en scoring og en målgivende pasning.

Lionel Messi har fremdeles til gode å vinne et stort trofe med Argentina, men lover å fortsette på landslaget etter semifinaletapet mot Brasil i Copa America.

Argentina har spilt fire av de fem siste finalene i Copa America, men tapt alle. De to siste har de tapt på straffer. Turneringen har de ikke vunnet siden 1993.

Fortsetter på landslaget

Messi ga seg opprinnelig på landslaget etter finaletapet i samme turnering i 2016, men tenker ikke å gjøre det samme etter semifinaletapet natt til onsdag.

– Hvis jeg fremdeles kan bidra på noen måte, vil jeg fortsette med det. Jeg føler meg veldig bra i denne gruppa, sa Messi, som flere ganger er kåret til verdens beste fotballspiller.

32-åringen har ved flere anledninger uttalt at han ønsker å vinne noe med landslaget før han legger opp. Messi og Argentina gikk tapende ut av VM-finalen mot Tyskland i 2014 og Copa America-finalene mot Chile i 2015 og 2016.

Allerede kommende år har Barcelona-spilleren en gyllen mulighet til å sikre seg et stort trofe på hjemmebane når Argentina og Colombia arrangerer Copa America. I 2022 venter VM i Qatar, som fort kan bli Messis siste verdensmesterskapet.