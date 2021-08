Messi kommer ikke til å signere en ny kontrakt med Barcelona, opplyser klubben på sine nettsider.

Kontrakten til Messi tok slutt 1. juli, men mange har trodd at ting skulle ordne seg og at Messi skulle fortsette karrieren hos katalanerne.

Det kommer han altså ikke til å gjøre.

Klubben skriver at de i utgangspunktet var enige med Messi, slik flere medier tidligere har nevnt. Kontrakten ble imidlertid ikke undertegnet grunnet «økonomiske og strukturelle hindringer».

– Møtt med denne situasjonen, vil ikke Lionel Messi fortsette i FC Barcelona. Begge parter er svært lei seg for at ønskene ikke kunne møtes, skriver Barcelona i meldingen.

Sliter økonomisk

Han forlater klubben han har spilt for i hele seniorkarrieren med vanvittige 672 mål på 778 kamper.

VERDENS BESTE: Lionel Messi har blitt kåret til verdens beste fotballspiller seks ganger. Foto: Franck Fife / AFP

Da Messi ble klubbløs for litt over en måned siden, var det allerede da klart at Barcelona måtte gjennomføre store økonomiske grep for å beholde superstjernen.

De grepene viste seg å bli for omfattende, og dermed har ikke Barcelona råd til å beholde sin store stjerne.

– Det er definitivt det aller største sjokket i fotballverdenen i år. Det er et enda større sjokk enn da vi ble sjokkert i august i fjor da Messi bruste med fjærene for første gang og sa han ville forlate Barcelona, sier La Liga-ekspert Petter Veland til NRK.

Veland påpeker altså at Messi tidligere har hintet om at han vil fortalte klubben, men tror ikke det var tilfelle denne gangen.

– Det er en tredjepart, i hermetegn, som setter en stopper for dette. Både Lionel Messi og klubben vil få gjennom avtalen. De er enige om betingelsene, men det er det økonomiske regelverket til La Liga som gjør at Barcelona ikke makter, sier Veland.

MESTERLIGAEN: Messi har vunnet alt som går an å vinnes med Barcelona. Her med mesterligatrofeet. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

Overraskende på fansen

Blant Barcelona-fansen i Norge var nyheten både ekstremt trist og overraskende. Det forteller skribent for den norske supporterklubben til Barcelona, Jørgen Rørstad.

– Det kom som et sjokk. Med tanke på ryktene som har vært, så har de fleste vært trygge på at han skal signere. Fansen har vært ganske rolige, så det er klart at man får det litt i fleisen, sier Rørstad.

Han tror fansen blir mer overrasket og lei seg enn skuffet og sint. Da Messi signaliserte at han ville forlate Barcelona i fjor sommer, fikk han også mye forståelse fra fansen.

– For mange Barcelona-fans så er han større enn klubben. Alle unner han nok å prøve noe nytt, hvis det er det han vil, sier Rørstad.

– Hvordan blir tiden fremover uten Messi?

– Dette er nok den største nyheten i fotballverdenen så lenge jeg har fulgt med hvert fall, så det tar nok litt tid å venne seg til. Nå vet man ikke hvor han ender opp, men det blir uansett vanskelig.