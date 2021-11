Klæbo nekter å gå med Viaplay-logo

Langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo har ikke sans for Norges Skiforbunds kommersielle samarbeid med Viaplay.

Derfor nektet han å gå med Viaplay-logoen på låret, slik de andre norske skiløperne gjorde, i helgens verdenscupåpning i Ruka. Det melder Adresseavisen.

– Jeg mener at en slik avtale verken tjener skiforbundet eller Viaplay. I stedet kan den være skadelig, da det kan stilles spørsmål rundt temaet uavhengighet. Det er ikke bra for noen av partene, sier Klæbo til avisen.

Viaplay-eier Nent Group har TV-rettighetene til verdenscupen i langrenn, og den norske skistjernen mener at det er problematisk at strømmetjenesten både skal dekke idretten journalistisk og være sponsor for skiforbundet.

– Slikt kan det settes spørsmålstegn ved. Når spørsmål stilles rundt vår uavhengighet og troverdighet, må noen varsle. Det har jeg gjort, og jeg valgte å gå uten Viaplay-merke på konkurransedressen i Ruka fastslår Klæbo.

Kommersiell sjef Børge S. Nielsen er uenig i begrunnelsen og sier at Viaplay skal ha et møte med skiforbundet om saken i løpet av de nærmeste dagene. (NTB)